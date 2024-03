Nem lesz felhőtlen a hosszú hétvége: mutatjuk, mikor romlik el az idő

A gyönyörű napos tavaszias péntek után a hétvégére megint rossz időt jósolnak a meteorológusok: a Köpönyeg előrejelzése szerint éjszaka egy hidegfront közelíti meg térségünket, ez okoz változást.

Szombaton akár 4 milliméter csapadék is eshet (Fotó: Aliaksander Karankevich / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Fázni ugyan még nem fogunk, mivel a csúcshőmérséklet szombaton is 11-18 fok között alakul, de a napsütés helyét a felhők veszik át, és többfelé, többször eleredhet az eső, záporok, sőt délután helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Összesen 4 milliméternyi csapadék is eshet, csak északkeleten maradhat szárazabb az idő.

Vasárnapra a front átvonul fölöttünk, mögötte felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, újabb záporok keleten, északkeleten lehetnek. Feltámad viszont az északira-északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 10-17 fok között várható.

Az orvosmeteorológus szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli fagyos idő és a helyenként megélénkülő szél miatt ugyanakkor az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet – figyelmeztet Pukoli Dániel.