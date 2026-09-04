RETRO RÁDIÓ

Gazdag csillagjegyek: ez a 4 jegy sose marad pénz nélkül

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Van, aki nehéz helyzetben sem engedi, hogy sokáig üres maradjon a pénztárcája. A horoszkóp szerint 4 csillagjegy egészen eltérő módon küzd azért, hogy megőrizze az anyagi biztonságát.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.04. 09:03
asztrológia csillagjegy horoszkóp

A horoszkóp szerint 4 csillagjegynél más-más tulajdonság segíthet abban, hogy ne kerüljenek hosszabb időre nehéz anyagi helyzetbe. Athena Ritche asztrológus úgy véli, ezek a jegyek különösen ragaszkodnak az anyagi biztonsághoz.

Horoszkóp
A horoszkóp szerint ők makacsul küzdenek az anyagi biztonságért.
Fotó: MI generált illusztráció

Horoszkóp: a Bika ragaszkodik a jó élethez

A Bika szereti a kényelmet és a jobb életet, ezért hajlandó dolgozni érte. Ritche szerint akár egy jól kereső társ mellett is megtalálhatja azt az anyagi biztonságot, amelyre vágyik. 

Az Oroszlánt a büszkesége hajtja

Az Oroszlán nem szívesen engedi, hogy elfogyjon a pénze. Karizmájával könnyen épít kapcsolatokat, és ha szüksége van rá, segítséget is kérhet másoktól. 

A Bak tudatosan tervezi a pénzügyeit

A horoszkóp alapján a Bak egyik legerősebb tulajdonsága a tervezés és a kitartás. Az asztrológus szerint ugyanis rendkívül tudatosan állhatnak az anyagi kérdésekhez. 

A Skorpió nem adja fel könnyen

A Skorpió intenzív és kitartó, ha valamit el akar érni. Ritche úgy véli, ha a Skorpió nagyon vágyik valamire, akkor azt szinte biztosan megszerzi.

 

Forrás: Marielisa Reyes 4 Zodiac Signs That Will Basically Never Be Broke, According To An Astrologer, YourTango, https://www.yourtango.com/2026400176/zodiac-signs-never-broke

 

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