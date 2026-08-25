Ez a 7 meglepő jel rengeteget elárul az egészségedről

Az okoseszközök korában könnyű minden pulzusértéket, alvási adatot és apró változást figyelni, pedig az egészség ennél jóval összetettebb. Dr. Donald Grant háziorvos szerint nincs egyetlen teszt, amely megmondaná, mennyire vagyunk egészségesek, de bizonyos hétköznapi képességek adhatnak némi visszajelzést.

A jó egyensúlyérzék is az egészség egyik mutatója lehet.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

Az egészség egyik jele lehet a stabil egyensúly

Ha állva, egy lábon egyensúlyozva is fel tudod húzni a zoknidat, az több testi rendszer összehangolt működésére utalhat, mivel az izomerő, az ízületi stabilitás és az idegrendszer egyszerre vesz részt benne. Egy 2022-es vizsgálat szerint azoknál az idősebb embereknél, akik tíz másodpercig sem tudtak egy lábon állni, magasabb volt a 10 éven belüli halálozás kockázata.

Kéz nélkül is fel tudsz állni a földről

A földről kéz, térd vagy bútor segítsége nélkül felállni egyszerre igényel erőt, egyensúlyt, mozgékonyságot és koordinációt, ezért ez az állóképességről, a törzsizmok erejéről és a hajlékonyságról is árulkodhat.

A fogáserő sokat elmondhat

Dr. Grant szerint a fogáserő az egyik legmegbízhatóbb hétköznapi jelző, mivel összefügg az általános izomerővel és az idegrendszer működésével. Kutatások a gyengébb fogáserőt az időskori gyengeség és a kognitív hanyatlás nagyobb kockázatával is kapcsolatba hozták, azonban az egyéni adottságok sokat számítanak.

A rendszeres éhségérzet is számíthat

Ha nagyjából azonos időpontokban éhezel meg, az rendezettebb étkezési szokásokra és vércukorszintre utalhat. Az éhségérzetet ugyanakkor a stressz, az unalom és a magas koffeinbevitel is befolyásolhatja.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

A mély guggolás sem olyan egyszerű, mint látszik

A sarok elemelése nélkül megtartott mély guggolást a boka és a csípő merevsége, valamint a sok ülés is megnehezítheti. Viszont a mozdulat rendszeres gyakorlása többek között hozzájárulhat a csípő mobilitásához.

A lépcsőzés is jelezheti, milyen állapotban vagy

Dr. Grant szerint az egészség egy másik jelzője lehet, ha valaki néhány emeletet komoly légszomj nélkül meg tud mászni. Ha viszont jelentős légszomj, megállási kényszer vagy mellkasi fájdalom jelentkezik, érdemes orvoshoz fordulni.