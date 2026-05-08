Érkeznek a Hold fényszögeinek jótékony hatásai: A Bak számára ez lesz a hét egyik legjobb napja

Több csillagjegy is tökéletes pénteknek néz elébe. Mutatjuk a mai napi horoszkópot!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 07:00
2026. május 8.-án a napi horoszkóp szerint a Hold kifejti ránk jótékony hatását. Bár ez nem jelenti azt, hogy bizonyos csillagjegyeknek ne lenne nehéz napja. 

A napi horoszkóp szerint a Rák lesz a legszerencsésebb a jegyében járó Hold miatt. Fotó: Cinemanikor /  Shutterstock

Napi horoszkóp május 8.-án

Kos

A Hold és az Uránusz trigonja kedvező fordulatokat hoz. Mindenféle (magánéleti és munka) tervének kedveznek a bolygók, de persze ezt nem elég a csillagokra bízni, önnek is hozzá kell tennie valamit. Most egy telefon vagy egy kedves üzenet is elő tudja mozdítani a dolgait.

Bika

Nagyon szerencsés lesz ez a péntek. Világossá válhat az ön számára, hogy egy tervét sokkal hamarabb is meg tudja valósítani, mint azt korábban gondolta. Még az is lehet, hogy annyira gyorsan követik egymást az események, hogy hirtelen el is bizonytalanodik.

Ikrek

Ha van olyan barátja, ismerőse, akivel eltávolodtak egymástól, vagy van valaki, akihez vonzódik, de eddig nem mert lépni, akkor a pénteki nap legyen az, amikor kezdeményez. Valószínűleg a másik fél is változtatna a helyzeten, és oka van annak, hogy mégsem lép.

Rák

Az uralkodó bolygója, a Hold egész nap csak jó fényszögeket kap. Ez most azt jelenti az ön számára, hogy egy nagyon jó lehetőséget kap, talán megvalósíthat egy régi vágyat vagy elképzelést. Olyan, öntől független körülmény is felléphet, ami jó irányba tereli az életét.

Oroszlán

Ma minden emberi kapcsolata intenzívebb lehet a szokásosnál. Fontos lenne, hogy pozitív kisugárzású emberekkel vegye körül magát. Az Uránusz fényszöge önnek is szerencsés fordulatot mutat valamiben!

Szűz

Pénteken elszántan szeretne haladni valamivel, és most a körülmények, szerencsés véletlenek is az ön kezére játszanak ebben. Sikeres lehet valamiben, amivel nagy elismerést vagy bókot zsebelhet be. Nyugodtan és elégedetten indulhat neki a hétvégének.

Mérleg

A Hold, az Uránusz és a Neptunusz fényszöge egy kérdéses helyzetben segít átbillenni a holtponton. Fontos, hogy örömében ne kezdjen el kapkodni! Pontosítsa a célt, készítsen stratégiát! A jó időzítésre kell figyelnie.

Skorpió

Könnyed, inspiráló nap vár önre, amikor a megérzései különösen erősek lehetnek a Hold és a Neptunusz trigon fényszöge miatt. Egy váratlan találkozás vagy hír felforgathatja a napját, de a végén örülni fog neki. Engedje, hogy maguktól alakuljanak a dolgok, a sors vezesse, mert most jó irányba viszi.

Nyilas

A Holdat körülölelő bolygóháromszög az egész napját meghatározza. Zseniális ötletei támadhatnak váratlanul (Kos Neptunusz), a semmiből találhat megoldást a problémákra (Ikrek Uránusz). Nem baj, ha érzelmi alapon dönt (Vízöntő Hold).

Bak

Ez lesz a hét egyik legjobb napja, és nem csak azért, mert közeleg a hétvége. Olyan inspirációk és ötletek érkezhetnek, amelyek előreviszik. Könnyen jöhet valami új lehetőség, ami felkelti az érdeklődését. Nyitott szívvel és kíváncsian álljon mindenhez, mert most valóban bármi megtörténhet.

Vízöntő

Most hajlamos lehet túlságosan ragaszkodni a terveihez, pedig a pénteki nap pont a lazításról és a rugalmasságról szól, úgyhogy most önnek is inkább ehhez kellene tartania magát. Ha megengedi magának, hogy kicsit sodródjon az árral, sokkal több öröm érheti, mint gondolná.

Halak

Csak arra kell figyelnie, hogy ne bonyolítsa túl a dolgokat pénteken! És főleg ne tegyen maga számára semmit kötelezővé! Délután egy kis lazítás, séta vagy beszélgetés a barátokkal most szinte terápiás hatású lehet. Önre is ráfér a kikapcsolódás.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
