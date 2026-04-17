Egyes csillagjegyekre ma rámosolyoghat a szerencse

Hihetetlen energiák zúdulnak ránk. A Kos újhold több jegyre is erős befolyással lesz. Valakinek szerencsét, másoknak gyógyítást hoz életébe a változás.

A Kos újhold valóságos csodaként hat egyes jegyekre

Kos

Az ön jegyében van újhold, ez egészen személyes szinten érintheti, és úgy érezheti, hogy minden zsong ön körül. Ezeket a hirtelen feltörő energiákat érdemes összefogni, és egy dologra koncentrálni. Újhold a jegyében – ez azt jelenti, hogy új szakasz indul az életében.

Bika

Ma igazán elemében lehet, főleg ha végre valami olyat csinálhat, amiben megmutathatja a képességeit. Nagyon szerencsés időszak veszi kezdetét. A Kos újhold kreatív tüzet gyújt önben. Ha van valami, amire büszke, ossza meg bátran, most jó eséllyel pozitív visszajelzést kap.

Ikrek

Kommunikációban verhetetlen, de ma különösen ügyesen tudja érvényesíteni az igényeit vagy a véleményét. Újhold a Kosban = szerencsés kezdetek! Ha van egy ötlete, információja vagy mondanivalója, most érdemes vele előrukkolnia.

Rák

Az újhold arra hívja, hogy tegye rendbe a saját személyes tereit, konkrét és lelki, szellemi értelemben is, és vegye észre, milyen sokat tett már le az asztalra. A családjával, szeretteivel töltött idő most különösen gyógyító lehet.

Oroszlán

Barátok, közösség, célok – ma ezek kerülhetnek fókuszba. Ha van egy projektje vagy álma, amit másokkal együtt valósítana meg, itt az idő, hogy lépjen egyet előre. A tűz elemű energiák támogatják, hogy vezetőként lépjen fel, és mások most szívesen követik.

Szűz

Pénteken szuper alkalom nyílik arra, hogy végiggondolja, mennyit ér – nem anyagiakban, hanem önértékelés szintjén. A Kos újhold segít rávilágítani, hogy mely értékei adják a stabilitását. Talán ideje lenne ezt másoknak is megmutatnia – egy kis egészséges büszkeség sosem árt.

Mérleg

Kapcsolati téren indulhat új fejezet. Akár egy meglévő kapcsolatban mélyül el jobban, akár új emberek jelennek meg az életében, ma érdemes őszintén vállalnia, ki is ön és mire vágyik. A Kos újhold tükröt tart ön elé is.

Skorpió

A Kos újholddal új távlatok nyílhatnak meg. Az újhold segít ráérezni, hogyan tud hitelesen, mégis látványosan jelen lenni a világban. Lehet, hogy most jön el az idő, amikor mások is észreveszik azt az erőt és mélységet, amely önben lakozik. Használja ki, de maradjon hű önmagához.