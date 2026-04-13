A Kos csillagjegy ledominál mindenkit! A napi horoszkóp szerint ők járnak jól!

A Mars és a Neptunusz együttállása sorsfordító dolgokat hozhat egyes csillagjegyek számára. A Kos energiái a horoszkóp szerint sok jegyet érzelemdús helyzetbe sodorhat.

Napi horoszkóp! Van, akit véd, van, akit támad a Kos energiája

Kos

A Kos bolygók nagy energiát adnak önnek, és nagy lehetőségeket. Ugyanakkor legyen nagyon óvatos: a meggondolatlan megfogalmazás, az indulatok, a feszültségek olyan helyzeteket eredményezhetnek, amelyekkel elvághatja magát ezektől a lehetőségektől. Legyen egy kicsit diplomatikusabb! A saját érdekében!

Bika

A Vénusszal a jegyében nincs mitől félnie. Minden szituációban nagy védőhálót jelent. Ugyanakkor ma jöhetnek rázós helyzetek, félinformációk, amelyekben nehéz eligazodni. Adjon mindennek elég időt.

Ikrek

Ma a Kos energiái dominálnak, még úgy is, hogy a Hold jegyet vált délelőtt. Most pontos ugyanis a Mars és a Neptunusz együttállása. Emiatt nehéz lesz kiigazodni a káoszos helyzeteken. Legyen türelmes, az idő most önnek dolgozik.

Rák

A mai nap érzelmileg megterhelő lehet, mert a káoszos energiák önt különösen érzékenyen érintik. Könnyen elbizonytalanodhat, vagy úgy érezheti, hogy kicsúszik a talaj a lába alól. A Vénusz–Jupiter fényszög azonban segít: hallgasson a megérzéseire, és minden a helyére kerül.

Oroszlán

A Kosban lévő bolygók felpörgetik az energiáit, de a Mars–Neptunusz együttállás miatt könnyen rossz irányba viheti a lendület. Ne akarjon mindent azonnal megoldani vagy irányítani. Ha egy kicsit hátralép, tisztábban fogja látni a helyzeteket.

Szűz

A mai káoszos energiák próbára tehetik a rendszerező, precíz énjét. Nehéz lehet eligazodni a zavaros információk között, és ez feszültséget okozhat. A legjobb, amit tehet, hogy nem akar mindent azonnal megérteni vagy megoldani. Adjon időt a dolgoknak.

Mérleg

A Kos energiák a kapcsolataiban hozhatnak feszültséget, különösen a Mars–Neptunusz együttállás miatt. Félreértések, zavaros helyzetek alakulhatnak ki. Szerencsére a Vénusz, az uralkodó bolygója nagyon erősen támogat: ha higgadt marad, ön lehet az, aki egyensúlyt teremt a közvetlen környezetében.