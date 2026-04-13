A Kos csillagjegy ledominál mindenkit! A napi horoszkóp szerint ők járnak jól!

RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.13. 08:00
napi horoszkóp csillagjegy jupiter fényszöge Vénusz

A Mars és a Neptunusz együttállása sorsfordító dolgokat hozhat egyes csillagjegyek számára. A Kos energiái a horoszkóp szerint sok jegyet érzelemdús helyzetbe sodorhat.

horoszkóp
A horoszkóp szerint ő járnak ma jól / Fotó: Billion Photos /  Shutterstock

Napi horoszkóp! Van, akit véd, van, akit támad a Kos energiája

Kos

A Kos bolygók nagy energiát adnak önnek, és nagy lehetőségeket. Ugyanakkor legyen nagyon óvatos: a meggondolatlan megfogalmazás, az indulatok, a feszültségek olyan helyzeteket eredményezhetnek, amelyekkel elvághatja magát ezektől a lehetőségektől. Legyen egy kicsit diplomatikusabb! A saját érdekében!

Bika

A Vénusszal a jegyében nincs mitől félnie. Minden szituációban nagy védőhálót jelent. Ugyanakkor ma jöhetnek rázós helyzetek, félinformációk, amelyekben nehéz eligazodni. Adjon mindennek elég időt.

Ikrek

Ma a Kos energiái dominálnak, még úgy is, hogy a Hold jegyet vált délelőtt. Most pontos ugyanis a Mars és a Neptunusz együttállása. Emiatt nehéz lesz kiigazodni a káoszos helyzeteken. Legyen türelmes, az idő most önnek dolgozik.

Rák

A mai nap érzelmileg megterhelő lehet, mert a káoszos energiák önt különösen érzékenyen érintik. Könnyen elbizonytalanodhat, vagy úgy érezheti, hogy kicsúszik a talaj a lába alól. A Vénusz–Jupiter fényszög azonban segít: hallgasson a megérzéseire, és minden a helyére kerül.

Oroszlán

A Kosban lévő bolygók felpörgetik az energiáit, de a Mars–Neptunusz együttállás miatt könnyen rossz irányba viheti a lendület. Ne akarjon mindent azonnal megoldani vagy irányítani. Ha egy kicsit hátralép, tisztábban fogja látni a helyzeteket.

Szűz

A mai káoszos energiák próbára tehetik a rendszerező, precíz énjét. Nehéz lehet eligazodni a zavaros információk között, és ez feszültséget okozhat. A legjobb, amit tehet, hogy nem akar mindent azonnal megérteni vagy megoldani. Adjon időt a dolgoknak.

Mérleg

A Kos energiák a kapcsolataiban hozhatnak feszültséget, különösen a Mars–Neptunusz együttállás miatt. Félreértések, zavaros helyzetek alakulhatnak ki. Szerencsére a Vénusz, az uralkodó bolygója nagyon erősen támogat: ha higgadt marad, ön lehet az, aki egyensúlyt teremt a közvetlen környezetében.

Skorpió

A mai nap intenzív lehet az ön számára: a Kos energiák és a Mars–Neptunusz együttállás felerősíthetik a belső feszültségeket is, nemcsak a külsőket. Könnyen belecsúszhat szélsőséges reakciókba. Ugyanakkor hatalmas átalakulási lehetőség is rejlik ebben a napban – de csak akkor, ha tudatos marad.

Nyilas

A Kos tüzes energiái alapvetően jól passzolnak önhöz, de a mai nap még önnek is sok lehet. A Mars–Neptunusz együttállás miatt könnyen elveszhet a részletekben, vagy túl optimistán, illetve túl pesszimistán láthat helyzeteket. Maradjon a realitás talaján, így tudja a legtöbbet kihozni a napból.

Bak

A mai nap hozhat olyan helyzeteket, amelyekben úgy érzi, kicsúszik a kontroll a kezei közül. Ez különösen zavaró lehet az ön számára. Ne akarjon mindent kézben tartani – a Vénusz–Jupiter fényszög segít, hogy végül minden a helyére kerüljön anélkül, hogy önnek közbe kellene avatkoznia.

Vízöntő

A mai nap hozhat váratlan fordulatokat és nehezen értelmezhető helyzeteket. A Mars–Neptunusz együttállás miatt nem minden az, aminek látszik. Próbáljon meg kívülről ránézni a történésekre, így könnyebben megőrzi a tisztánlátását.

Halak

A Neptunusz hatása miatt különösen erősen érezheti a mai nap energiáit. Intuitívabb lehet, de közben könnyebben el is bizonytalanodhat. Fontos, hogy ne hagyja, hogy a káosz magával sodorja – a Vénusz–Jupiter fényszög segít visszatalálni a harmóniához.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu