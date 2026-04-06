Ritka érzelmi állapot: mit jelent a fagyottszív-szindróma?

Mosolyogsz, dolgozol, randizol, mégis mintha valami belül megfagyott volna, írja a life. De mi áll valójában a „fagyottszív-szindróma” mögött? Akár egy szakítás, akár más komoly érzelmi megterhelés után sokszor úgy érezhetjük, kikapcsolt bennünk valami. Minden halad a maga rendjében, mi mégis mintha egy helyben állnánk. Mintha a szívünket valaki jégbe zárta volna: ez a fagyottszív-szindróma.

A fagyottszív-szindróma mögött: Hogyan tudunk segíteni azon, ha már semmit nem érzünk?

A fagyottszív-szindróma mögött: hogyan tudunk segíteni azon, ha már semmit nem érzünk?

A szív lefagyhat, az érzelmeinkkel együtt A „fagyottszív-szindróma” ugyan nem hivatalos diagnózis, de érzelmi hatása teljesen valós.

A tudomány szerint a szervezet ilyenkor szó szerint „lekapcsolja” az érzelmeket, hogy csökkentse a fájdalmat.

A szív felolvadása lassú folyamat, amely biztonság, önelfogadás és érzelmi újrakapcsolódás révén történik.

A közösségi médiában erre a furcsa jelenségre egyre gyakrabban használják azt a kifejezést, hogy „fagyottszív-szindróma”. A jelenség lényege nem az, hogy valaki ne akarna szeretni vagy nem lenne képes rá, hanem az, hogy a teste és az idegrendszere védekezésből ideiglenesen leállítja az érzelmi reakciókat. Ekkor alakul ki ez az elszigetelő állapot. A traumakutatás egyik legismertebb szakértője, Bessel van der Kolk szerint az emberi test három alapreakcióval válaszol a fenyegetésre: harc, menekülés vagy lefagyás.

Bár a jelenséget leginkább a szakításokkal társítjuk, valójában sokféle élmény kiválthatja:

gyász,

hűtlenség,

érzelmi kiégés,

csalódás vagy árulás,

életközepi válság.

Hogyan olvasszuk fel?

A jó hír az, hogy semmi sem tart örökké, ahogy a lefagyott szív sem marad örökké zord és hideg.

Az első lépés a felismerés: elfogadni, hogy a távolságtartás egy ideiglenes védekezés.

A második a biztonság újratanulása.

A harmadik pedig az érzelmekhez való fokozatos visszatérés.

A pszichológus Susan David szerint az érzelmi egészség nem azt jelenti, hogy elkerüljük a nehéz érzéseket, hanem azt, hogy megtanulunk együtt élni velük.