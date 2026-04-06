Ritka érzelmi állapot: mit jelent a fagyottszív-szindróma?

Csak semmi érzelem. Mi okozza a fagyottszív-szindrómát?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 18:30
betegség érzelemfelhívás kapcsolat

Mosolyogsz, dolgozol, randizol, mégis mintha valami belül megfagyott volna, írja a life. De mi áll valójában a „fagyottszív-szindróma” mögött? Akár egy szakítás, akár más komoly érzelmi megterhelés után sokszor úgy érezhetjük, kikapcsolt bennünk valami. Minden halad a maga rendjében, mi mégis mintha egy helyben állnánk. Mintha a szívünket valaki jégbe zárta volna: ez a fagyottszív-szindróma

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A fagyottszív-szindróma mögött: hogyan tudunk segíteni azon, ha már semmit nem érzünk?

A szív lefagyhat, az érzelmeinkkel együtt

  • A „fagyottszív-szindróma” ugyan nem hivatalos diagnózis, de érzelmi hatása teljesen valós.
  • A tudomány szerint a szervezet ilyenkor szó szerint „lekapcsolja” az érzelmeket, hogy csökkentse a fájdalmat.
  • A szív felolvadása lassú folyamat, amely biztonság, önelfogadás és érzelmi újrakapcsolódás révén történik.

A közösségi médiában erre a furcsa jelenségre egyre gyakrabban használják azt a kifejezést, hogy „fagyottszív-szindróma”. A jelenség lényege nem az, hogy valaki ne akarna szeretni vagy nem lenne képes rá, hanem az, hogy a teste és az idegrendszere védekezésből ideiglenesen leállítja az érzelmi reakciókat. Ekkor alakul ki ez az elszigetelő állapot. A traumakutatás egyik legismertebb szakértője, Bessel van der Kolk szerint az emberi test három alapreakcióval válaszol a fenyegetésre: harc, menekülés vagy lefagyás.

Bár a jelenséget leginkább a szakításokkal társítjuk, valójában sokféle élmény kiválthatja:

  • gyász,
  • hűtlenség,
  • érzelmi kiégés,
  • csalódás vagy árulás,
  • életközepi válság.

Hogyan olvasszuk fel?

A jó hír az, hogy semmi sem tart örökké, ahogy a lefagyott szív sem marad örökké zord és hideg.

  • Az első lépés a felismerés: elfogadni, hogy a távolságtartás egy ideiglenes védekezés.
  • A második a biztonság újratanulása.
  • A harmadik pedig az érzelmekhez való fokozatos visszatérés.

A pszichológus Susan David szerint az érzelmi egészség nem azt jelenti, hogy elkerüljük a nehéz érzéseket, hanem azt, hogy megtanulunk együtt élni velük.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
