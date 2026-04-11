Ennek a csillagjegynek szombaton semmit nem szabad halogatnia!

2026. április 11.

Kos

Szombaton igazán vidám és feltöltődést hozó nap következik. Ez a rövid munkahét minden volt, csak nyugodt nem, úgyhogy most nagyon jól jön a pihenőnap. Mentálisan és lelkileg is kikapcsolódhat, energiát nyerhet. Az Uránusz trigon gondoskodik egy meglepő fordulatról. Nyugodjon meg, biztos, hogy pozitív lesz!

Bika

Valaki nagy hatással lesz önre. Ő a párja vagy másik, ön számára fontos ember. Tudja, hogy a kedvező fényszögek szerint jót akar az illető! Hallgasson rá, és tartson vele! Szokatlan kalandban lesz része. Magától nem menne, és emiatt is ígérkezik izgalmasnak.

Ikrek

A Vízöntő Hold és a Mars fényszöge az egész napját megszépíti. Szerencsésnek érezheti magát, most tényleg minden összejön. Egyetlen előfeltétele ennek, hogy higgyen magában, és tudja, hogy megérdemli!

Rák

Az anyagi helyzete javulásával párhuzamosan egy vágya teljesülése karnyújtásnyira van. Megveheti vagy kifizetheti, vagy egyszerűen teljesül. Ezen a hétvégén megteheti a lépést. Bizonyára sokat mérlegelt eddig, de egy utolsó átgondolás most sem árt.

Oroszlán

Amennyiben egy ideje halogat egy beszélgetést, akkor azt időzítheti erre a csodálatos szombatra. Összeáll ugyanis egy bolygóháromszög a Vízöntő Holddal, ami segít, hogy bárkivel megtalálja a közös hangot. Előfordulhat, hogy tanácsot kellene kérnie. Erre is jók ezek a csodás fényszögek.

Szűz

Ugye, ismeri a mondást: „Néma gyereknek anyja sem érti a szavát.” Most a levegős jegyekben járó Hold és a fényszögei azt tanácsolják, nyissa ki a száját, és mondja ki, amit szeretne, gondol, akar, tervez, amire vágyik! Hamarabb teljesül, mint gondolná!

Mérleg

A Vízöntő Hold egyértelműen arra sarkalja, hogy szellőztessen sokat. De ne csak a lakást, hanem a fejét és a gondolatait is ki kellene szellőztetnie. Ehhez a legjobb az lenne, ha kimenne az erdőbe. Ott különösen friss a levegő…

Skorpió

A Vízöntő Hold és a Kos Mars hatása most intenzív érzelmeket hozhat, de ezeket jól tudja irányítani. Kiváló nap arra, hogy rendet tegyen magában és a környezetében is. Egy beszélgetés során most meglepően őszinte lehet, vagy a másik lesz az önhöz, ami felszabadító érzést ad.