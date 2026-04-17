Az amerikai szerző, Dr. Carmen Harra szerint az álmok során megjelenő gondolatok a tudatalatti üzeneteit tükrözik. A szakértő, aki hamarosan megjelenteti új könyvét, úgy fogalmazott: ritkán kell szó szerint értelmezni azt, ami megjelenik egy álomban.

Miért nincs köze a megcsalásos álomnak a hűtlenséghez?

„Inkább szimbolikus történetekként működnek. Ezek a mentális képek gyakran rejtett vágyakat, feldolgozatlan félelmeket, elfojtott frusztrációkat és a tudatalatti csendes működését tükrözik” – mondta Dr. Harra. – „Az álmok nem jósolják meg a jövőt, viszont rávilágíthatnak arra, mire vágyunk, mitől félünk, és mit próbálunk feldolgozni.”

A szakértő szerint érdemes elgondolkodni az álmokon, mert gyakran személyes jelentéssel bírnak – írja a Daily Mail.

Íme a 13 leggyakoribb álom és jelentésük: