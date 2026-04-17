Megint ugyanazt álmodtad? Ez a 13 leggyakoribb álom és amit valójában jelentenek

Miért nincs köze a megcsalásos álmoknak a hűtlenséghez? Egy pszichológus elmagyarázta a 13 leggyakoribb álom mögött rejlő jelentéseket – köztük azt, amikor valaki meztelenül jelenik meg nyilvánosan, megcsalásról álmodik, vagy csapdába esik és nem tud megmozdulni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 07:30
Az amerikai szerző, Dr. Carmen Harra szerint az álmok során megjelenő gondolatok a tudatalatti üzeneteit tükrözik. A szakértő, aki hamarosan megjelenteti új könyvét, úgy fogalmazott: ritkán kell szó szerint értelmezni azt, ami megjelenik egy álomban.

Miért nincs köze a megcsalásos álomnak a hűtlenséghez?
Miért nincs köze a megcsalásos álomnak a hűtlenséghez?

„Inkább szimbolikus történetekként működnek. Ezek a mentális képek gyakran rejtett vágyakat, feldolgozatlan félelmeket, elfojtott frusztrációkat és a tudatalatti csendes működését tükrözik” – mondta Dr. Harra. – „Az álmok nem jósolják meg a jövőt, viszont rávilágíthatnak arra, mire vágyunk, mitől félünk, és mit próbálunk feldolgozni.”

A szakértő szerint érdemes elgondolkodni az álmokon, mert gyakran személyes jelentéssel bírnak – írja a Daily Mail.

Íme a 13 leggyakoribb álom és jelentésük:

  1. Zuhanás
    A kontroll elvesztésének érzését vagy a kudarctól való félelmet jelzi. Gyakran kapcsolódik munkával, kapcsolatokkal vagy nagy élethelyzeti változásokkal járó szorongáshoz.
  2. Leesés magasból vagy szakadék szélén állás
    A kockázattal, nyomással és rossz döntéstől való félelemmel függ össze. Jelezheti, hogy az élet egy területe az összeomlás határán áll.
  3. Fogak kihullása
    Sok kultúrában rossz előjelnek tartják, de inkább a megítéléstől való félelmet és az önbizalom hiányát tükrözi. Kapcsolódhat a megjelenéssel, kommunikációval vagy mások véleményével kapcsolatos aggodalmakhoz.
  4. Megcsalás
    Nem a partner hűtlenségét jelzi, hanem az elhanyagoltság, az elhagyatottság vagy a bizonytalanság érzését egy kapcsolatban.
  5. Repülés
    A szabadság, az erő és a menekülés szimbóluma. Ha az élmény pozitív, önbizalmat és fejlődést jelez. Ha stresszes, kontrollvesztésre és élethelyzeti nehézségekre utal.
  6. Üldözés
    Azt mutatja, hogy az illető kerül valamit, amivel nem akar szembenézni. Lehet egy probléma, érzelem vagy felelősség.
  7. Meztelenség nyilvánosan
    A kiszolgáltatottság és a lelepleződéstől való félelem jele. Az illető felkészületlennek vagy túlzottan kitettnek érezheti magát.
  8. Késés vagy fontos esemény elmulasztása
    Az elszalasztott lehetőségektől való félelmet vagy a lemaradás érzését tükrözi. Jelezheti a túlterheltséget vagy a bűntudatot is.
  9. Hírességgel találkozás
    Az elismerés iránti vágyat jelzi. A híresség olyan tulajdonságokat képviselhet, amelyeket az illető saját magában szeretne fejleszteni, például Leonardo DiCaprio vagy Kim Kardashian megjelenése az álomban.
  10. Halál (saját vagy másé)
    Nem szó szerinti halált jelent, hanem változást, lezárást vagy átalakulást.
  11. Csapdába esés vagy mozdulatlanság
    Tehetetlenséget és korlátozottságot jelez. Kapcsolódhat alvási bénuláshoz is, különösen elalvás vagy ébredés közben.
  12. Vizsga és felkészületlenség
    Teljesítményszorongásra utal, főleg visszatérő álmok esetén. Nyomást jelez az elvárásoknak való megfelelés miatt.
  13. Valami értékes elvesztése
    A veszteségtől, identitásvesztéstől vagy elszakadástól való félelmet tükrözi. Arra utalhat, hogy az illető úgy érzi, valami fontos kicsúszik a kezéből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu