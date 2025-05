Világvége az ágyban? Ez a legveszélyesebb időpont az alváshoz!

Későn fekszel le? Akkor most figyelj, mert az éjszakai baglyoknak rossz híreink vannak! Egy elismert amerikai gasztroenterológus, Dr. Saurabh Sethi szerint az éjfél utáni alvás nemcsak fáradtságot okoz másnap, hanem komoly egészségügyi problémák előszobája is lehet - írja a The Sun

Dr. Sethi szerint az alvásidő közvetlen hatással van az anyagcserére és a mentális egészségre is Fotó: unsplash

A késői fekvés összezavarja a hormonháztartást, ami négy veszélyes következményt okozhat: súlygyarapodás, hangulatingadozások, megnövekedett stresszszint és koncentrációzavar. Dr. Sethi szerint az alvásidő közvetlen hatással van az anyagcserére és a mentális egészségre is. Ráadásul a legújabb kutatások szerint azok, akik éjfél után fekszenek le, nagyobb eséllyel szenvednek szív- és érrendszeri problémáktól.

A szakember napi 7–9 óra alvást és este 10 és 11 óra közötti lefekvést javasol, hogy szervezetünk a természetes ritmus szerint működhessen. Ne vedd félvállról – az éjszaka nem csak a városé, hanem a tested regenerálódásáé is! Ha továbbra is figyelmen kívül hagyod a biológiai órád, hosszú távon az egészségeddel fizethetsz érte. Most már tényleg ideje korán ágyba bújni!