65 milliós drogfogás: videón, ahogy lecsaptak a csomagokat átvevő férfiakra a budapesti rendőrök

A külföldről érkező csomagok között szúrtak ki gyanús küldeményeket a repülőtéri pénzügyőrök, akik azonnal értesítették a budapesti rendőröket. A vizsgálat során öt kartondobozból összesen húsz csomag került elő, amelyekben több mint 11 és fél kilogramm növényi eredetű anyagot találtak. Az első szakértői vizsgálatok szerint a lefoglalt szállítmány delta-THC-t tartalmazott, amely kábítószernek minősül.

A 65 millió forintot meghaladó, külföldről érkezett drogszállítmány átvétele után két férfit fogtak el a budapesti rendőrök. Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

A budapesti rendőrség akciójáról légi felvétel is készült

A külföldről feladott csomagokat egy Budapest X. kerületi raktárépület címére rendelték, ezért a nyomozók figyelemmel kísérték a küldemények kézbesítését. A csomagokat 2026. június 3-án két férfi vette át, akiket a rendőrök néhány perccel később elfogtak – közölte a rendőrség.

A 35 éves kínai és a 20 éves cseh állampolgár elfogását követően a nyomozók átkutatták a cseh férfi által bérelt munkásszállói szobát, ahol további közel 4,8 kilogramm növényi törmeléket, közel 4 gramm kristályos állagú kábítószergyanús anyagot, két mérleget, öt mobiltelefont és tizenöt SIM-kártyát foglaltak le. A kínai férfinél emellett mintegy 240 ezer forint készpénzt és egy mobiltelefont találtak. A rendőrök az akció során összesen több mint 16 kilogramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le, amelynek becsült feketepiaci értéke meghaladja a 65 millió forintot.

A BRFK Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói a két férfit kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.