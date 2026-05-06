Tűz van Hajdúsámson külterületén - Lángra kapott az akácerdő aljnövényzete
A tűzoltók jelenleg is oltják a lángokat. A tűz a fenyvest is érinti.
A tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a lángokat.
Tűz van Hajdúsámson külterületén, ahol akácerdő aljnövényzete és méhkaptárok égnek. A tűz a fenyvest is érinti. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a lángokat. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja a munkálatokat, írja a Katasztrófavédelem.
