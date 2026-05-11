Teszt - Te mennyire mutatod ki a szerelmedet?

A párkapcsolatokban nemcsak az számít, hogy mit érzünk, hanem az is, hogy ezt hogyan fejezzük ki. Van, aki könnyen kimondja, van, aki inkább tettekben mutatja meg, és olyan is, aki visszafogottabb marad érzelmileg. Ez a teszt abban segít, hogy jobban megértsd a saját szeretetkifejezési stílusodat.

Mennyire mutatod ki a szerelmedet? – Gyors önismereti teszt

A következő 10 kérdés nem egyszerű „jó vagy rossz” válaszokról szól. Inkább hétköznapi helyzeteket mutat be, amelyekből kiderül, hogyan reagálsz érzelmileg egy kapcsolatban. Minden kérdésnél három válaszlehetőség van (A, B, C), amelyek különböző kötődési és kommunikációs mintákat tükröznek.

Például: mi történik benned, ha a párod egy napig nem ír? Vagy hogyan reagálsz egy vitára? Megszólsz, visszahúzódsz, vagy inkább megpróbálod megbeszélni a helyzetet? Ezek a kis döntések sokat elárulnak arról, mennyire vagy nyitott az érzelmi kapcsolódásra.

A tesztben olyan helyzetek is szerepelnek, mint a párod hangulatváltozása, a kis figyelmességek jelentősége, a romantikus gesztusokhoz való viszony, vagy az, hogyan kezeled a konfliktusokat. Ezek mind olyan területek, ahol a szeretet nem csak kimondott szavakban jelenik meg, hanem reakciókban és viselkedésben is.

A válaszok három fő irányt mutatnak:

A válaszok általában az érzelmesebb, kifejezőbb, aktívabb szeretetkommunikációt jelzik.

B válaszok a kiegyensúlyozott, egészséges, de nem túlzó érzelmi kifejezést mutatják.

C válaszok inkább visszafogottabb, távolságtartóbb érzelmi működésre utalnak.

Fontos, hogy egyik stílus sem „jobb” a másiknál. Inkább arról van szó, hogy mennyire tudsz kapcsolódni, mennyire vállalod fel az érzéseidet, és hogyan reagálsz érzelmileg a másik emberre. Ez a teszt nem diagnózis, hanem egy tükör. Segít meglátni, hogyan működsz egy kapcsolatban, és elgondolkodni azon, hogy szeretnél-e változtatni valamelyik mintádon. A szeretet nem csak érzés, hanem kommunikáció is – és sokszor nem az számít, mennyire erős, hanem hogy mennyire látszik a másik számára.

1. A párod nem ír egy napig. Mit gondolsz?

A) Rögtön rosszra gondolok

B) Valószínű elfoglalt, később rákérdezek

C) Nem foglalkozom vele