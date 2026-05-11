Teszt - Te mennyire mutatod ki a szerelmedet?
Ez a teszt segít feltérképezni, mennyire mutatod ki a szerelmedet a mindennapi helyzetekben. 10 kérdésen keresztül derül ki, milyen érzelmi minták jellemeznek egy kapcsolatban.
A párkapcsolatokban nemcsak az számít, hogy mit érzünk, hanem az is, hogy ezt hogyan fejezzük ki. Van, aki könnyen kimondja, van, aki inkább tettekben mutatja meg, és olyan is, aki visszafogottabb marad érzelmileg. Ez a teszt abban segít, hogy jobban megértsd a saját szeretetkifejezési stílusodat.
Mennyire mutatod ki a szerelmedet? – Gyors önismereti teszt
A következő 10 kérdés nem egyszerű „jó vagy rossz” válaszokról szól. Inkább hétköznapi helyzeteket mutat be, amelyekből kiderül, hogyan reagálsz érzelmileg egy kapcsolatban. Minden kérdésnél három válaszlehetőség van (A, B, C), amelyek különböző kötődési és kommunikációs mintákat tükröznek.
Például: mi történik benned, ha a párod egy napig nem ír? Vagy hogyan reagálsz egy vitára? Megszólsz, visszahúzódsz, vagy inkább megpróbálod megbeszélni a helyzetet? Ezek a kis döntések sokat elárulnak arról, mennyire vagy nyitott az érzelmi kapcsolódásra.
A tesztben olyan helyzetek is szerepelnek, mint a párod hangulatváltozása, a kis figyelmességek jelentősége, a romantikus gesztusokhoz való viszony, vagy az, hogyan kezeled a konfliktusokat. Ezek mind olyan területek, ahol a szeretet nem csak kimondott szavakban jelenik meg, hanem reakciókban és viselkedésben is.
A válaszok három fő irányt mutatnak:
- A válaszok általában az érzelmesebb, kifejezőbb, aktívabb szeretetkommunikációt jelzik.
- B válaszok a kiegyensúlyozott, egészséges, de nem túlzó érzelmi kifejezést mutatják.
- C válaszok inkább visszafogottabb, távolságtartóbb érzelmi működésre utalnak.
Fontos, hogy egyik stílus sem „jobb” a másiknál. Inkább arról van szó, hogy mennyire tudsz kapcsolódni, mennyire vállalod fel az érzéseidet, és hogyan reagálsz érzelmileg a másik emberre. Ez a teszt nem diagnózis, hanem egy tükör. Segít meglátni, hogyan működsz egy kapcsolatban, és elgondolkodni azon, hogy szeretnél-e változtatni valamelyik mintádon. A szeretet nem csak érzés, hanem kommunikáció is – és sokszor nem az számít, mennyire erős, hanem hogy mennyire látszik a másik számára.
Mennyire mutatod ki a szerelmedet?
1. A párod nem ír egy napig. Mit gondolsz?
A) Rögtön rosszra gondolok
B) Valószínű elfoglalt, később rákérdezek
C) Nem foglalkozom vele
2. Vita után mi a reakciód?
A) Várok, amíg ő lép
B) Lehiggadok és megbeszélem vele
C) Hosszú ideig kerülöm
3. Mit jelent számodra a kis figyelmesség?
A) Nagyon értékelem és viszonzom
B) Természetes, nem tulajdonítok neki jelentőséget
C) Nem fontos számomra
4. Ha a párod csendesebb a szokásosnál:
A) Megkérdezem, mi van vele
B) Hagyom, majd elmondja, ha akarja
C) Nem foglalkozom vele
5. Hogyan fejezed ki az érzéseidet?
A) Őszintén, de nyugodtan kommunikálok
B) Inkább elrejtem
C) Nem nagyon beszélek róla
6. Mi fontosabb a kapcsolatban?
A) Egyensúly közelség és szabadság között
B) Állandó együttlét
C) Függetlenség mindenek felett
7. Ha a párod hibázik:
A) Megbeszélem vele
B) Nehezen bocsátok meg
C) Sértődés és távolság
8. Mit jelent számodra az odafigyelés?
A) Aktív jelenlét és reagálás
B) Csak meghallgatás
C) Minimális figyelem
9. Romantikus gesztusokhoz hogyan viszonyulsz?
A) Szeretem és néha én is kezdeményezem
B) Feleslegesnek tartom
C) Kínosnak érzem
10. Ha a párod boldog:
A) Vele örülök és kimutatom
B) Inkább kívül maradok
C) Nem reagálok külön
Kiértékelés
- Többségében A: Nagyon kifejező, szeretetteljes vagy
- Többségében B: Közepesen mutatod ki az érzéseid
- Többségében C: Inkább visszafogott vagy érzelmileg
