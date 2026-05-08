Drasztikus szigorítást vezetne be a Ryanair az utasok számára

Sokak számára a nyaralás már a repülőre várás során kezdetét veszi, ahol egyfajta rituálévá vált a felszállás előtti koccintás. A legtöbben úgy gondolják, hogy ez az alkohol fogyasztás még bőven belefér felszállás előtt. Azonban a Ryanair vezérigazgatója ezt másképpen gondolja, és keresztülhúzná a hajnali koccintást. Tapasztalataik szerint a személyzetnek nap mint nap agresszív és kezelhetetlen utasokkal kell megküzdenie, ezért olyan drasztikus korlátozást sürget, ami megváltoztathatja a reptéri várakozást.

Szabályozná az alkohol fogyasztását a Ryanair Fotó: Shutterstock

A Ryanair szerint komoly problémát jelent az alkohol fogyasztás a repülőtereken

A szervezetünk köztudottan hajnalban egészen máshogy reagál az italokra, mint egy esti buli után, a stressz és a kialvatlanság miatt ugyanis az az egy kupica sokkal gyorsabban képes hatni, mint gondolnánk. A helyzetet tovább fokozza az is, hogy az utazók ilyenkor gyakran még fáradtan, éhgyomorra koccintanak, amit szintén tovább erősíti az alkohol hatását. A gátlások felszabadulásával pedig az alapvetően békés utasok pillanatok alatt válhatnak kötekedővé, sőt agresszívvá nem csak a váróban, hanem a repülőgépen is.

A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary szerint a probléma már rég nem csak a reptéri várók kényelméről, sokkal inkább a biztonságos repülésről szól. Ugyanis az ittas utasok kezelése a repülőgépen már a stewardessek dolga, akiket így a zárt térben kényszerülnek megfékezni a problémás utazókat. A legrosszabb esetben még a járatot is át kell irányítaniuk, ami hatalmas veszteséget jelent a Ryanairnek. Így nem meglepő, hogy az ittas állapotban való utazás komoly pénzbírságot eredményezhet.

Michael O’Leary rámutatott a rendszer legnagyobb hibájára: a reptéri bárokra. Miközben a városi kocsmáknak szigorú szabályokat kell betartaniuk, addig a repülőtéri bárokra nem vonatkoznak a nyitvatartási időt korlátozó előírások. Ez a kiskapu teszi lehetővé az utasok számára, hogy a repülőgép indulása előtt annyit ihassanak, amennyit csak bírnak.

A vezérigazgató éppen ezért korlátozná a repülőtéri bárok esetében is az alkohol felszolgálására vonatkozó időintervallumot, hogy megfékezzék ezt az egyre gyakoribb problémát.

Ez igazi kihívássá válik minden légitársaság számára. Nem értem, miért szolgál ki bárki is embereket a repülőtéri bárokban reggel öt vagy hat órakor. Kinek kellene ilyenkor sört innia?

- nyilatkozta Michael O’Leary.