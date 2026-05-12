Ünnepeld Pán Péter születésnapját ezzel a kvízzel! Az „örök gyerek” most lett 166 éves – Te mennyit tudsz róla?

Sokan nem is tudják, hogy Pán Péter ide-oda repkedő, fantasztikus, mesebeli alakja mögött egy nagyon is valós személy állt: J. M. Barrie író, aki saját magáról mintázta a karaktert. J. M. Barrie, az igazi Pán Péter, 1860. május 9-én született. Barrie saját gyerekkori élményeiből és veszteségeiből építette fel a karaktert. Gondoltad volna, hogy egy rendkívüli tragédia vezette el Barrie-t a karakter kitalálásához? Teszteld magad! Mennyit tudsz kedvenc mesehősünkről?

J. M. Barrie az igazi Pán Péter / Fotó: AFP

Pán Péter valójában egy trauma feldolgozás eredménye

Barrie testvére, David fiatalon meghalt, és az anyjuk számára örökre kisfiú maradt. Ez a rendkívül mély, egyben melankolikus gondolat mélyen beivódott Barrie világába: mi lenne, ha létezne egy gyerek, aki tényleg soha nem nő fel?

Szintén kevéssé ismert: Pán Péter először nem önálló könyvként jelent meg. A karakter az 1902-es The Little White Bird című regényben tűnt fel, mellékszereplőként. A regény egy magányos férfiról szól, aki szoros barátságot alakít ki egy kisfiúval, Daviddel és családjával Londonban. A történetben jelenik meg először Pán Péter figurája: egy varázslatos kisfiú, aki a Kensington-kertben él, tud repülni, és nem akar felnőni. Majd hatalmas sikert aratott a színházban a darab, ami már csak Pán Péterről szólt. Ebből született meg a klasszikus regényváltozat is, ami már csak Pán Péterről szólt.

Azóta a Pán Péterből megszámlálhatatlan feldolgozás készült. Készült rajzfilm, élőszereplős film, musical és modern feldolgozás is, amelyek ma már a popkultúra részei.

Magyarországon kivételesen nagy kultusza van, a „Pán Péter-szindróma” külön fogalommá vált. De vajon mennyit tudsz valójában Pán Péterről és a történet megszületéséről?