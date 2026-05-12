Ünnepeld Pán Péter születésnapját ezzel a kvízzel! Az „örök gyerek” most lett 166 éves – Te mennyit tudsz róla?

Kevés mesehős vált fogalommá a világban. Pán Péternek, a kisfiúnak, aki tud repülni és soha nem akar felnőni, Magyarországon ráadásul különösen erősen élő kultusza van. Lássuk te mit tudsz róla!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.12. 18:15
Pán Péter műveltség irodalom kvíz

Sokan nem is tudják, hogy Pán Péter ide-oda repkedő, fantasztikus, mesebeli alakja mögött egy nagyon is valós személy állt: J. M. Barrie író, aki saját magáról mintázta a karaktert. J. M. Barrie, az igazi Pán Péter, 1860. május 9-én született. Barrie saját gyerekkori élményeiből és veszteségeiből építette fel a karaktert. Gondoltad volna, hogy egy rendkívüli tragédia vezette el Barrie-t a karakter kitalálásához? Teszteld magad! Mennyit tudsz kedvenc mesehősünkről?

Pán Péter
J. M. Barrie az igazi Pán Péter / Fotó: AFP

Pán Péter valójában egy trauma feldolgozás eredménye

Barrie testvére, David fiatalon meghalt, és az anyjuk számára örökre kisfiú maradt. Ez a rendkívül mély, egyben melankolikus gondolat mélyen beivódott Barrie világába: mi lenne, ha létezne egy gyerek, aki tényleg soha nem nő fel?

Szintén kevéssé ismert: Pán Péter először nem önálló könyvként jelent meg. A karakter az 1902-es The Little White Bird című regényben tűnt fel, mellékszereplőként. A regény egy magányos férfiról szól, aki szoros barátságot alakít ki egy kisfiúval, Daviddel és családjával Londonban. A történetben jelenik meg először Pán Péter figurája: egy varázslatos kisfiú, aki a Kensington-kertben él, tud repülni, és nem akar felnőni. Majd hatalmas sikert aratott a színházban a darab, ami már csak Pán Péterről szólt. Ebből született meg a klasszikus regényváltozat is, ami már csak Pán Péterről szólt.

Azóta a Pán Péterből megszámlálhatatlan feldolgozás készült. Készült rajzfilm, élőszereplős film, musical és modern feldolgozás is, amelyek ma már a popkultúra részei.

Magyarországon kivételesen nagy kultusza van, a „Pán Péter-szindróma” külön fogalommá vált. De vajon mennyit tudsz valójában Pán Péterről és a történet megszületéséről?

Teszteld magad a kvízünkkel!

1. 1. Kikhez repül el először Pán Péter Londonban?
2. 2. Melyik országban született J. M. Barrie?
3. 3. Mi volt az első, csak Pán Péterről szóló regény teljes eredeti címe?
4. 4. Melyik évben mutatták be először a Pán Péter színdarabot?
5. 5. Hogy hívják Pán Péter tündér barátját?
6. 6. Hol él Pán Péter?
7. 7. Ki Pán Péter legnagyobb ellensége?
8. 8. Melyik híres stúdió készítette az ikonikus 1953-as rajzfilmet?
9. 9. Mit jelent Magyarországon a „Pán Péter-szindróma”?
10. 10. Mi inspirálta leginkább Barrie-t Pán Péter megalkotásában?

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
