Most jött: Lövöldözés volt Monoron

A Bors úgy értesült, hogy egy idős lakóhoz, B. Lászlóhoz riasztották a rendőrséget ma (május 11-én) délután Monoron. Úgy tudni, hogy a rendőrök mellett a terrorelhárítás munkatársai is megérkeztek a helyszínre, a lakók pedig hamarosan több lövést, majd nem sokkal később mentősök és mentőhelikopter hangjait hallották.

Lövöldözés Monoron: kivonult a rendőrség, a terrorelhárítás, a mentők, a helyszínelők

Fotó: Bors

A Bors úgy értesült, hogy a balhé a késő délutáni-kora esti órákban robbant ki, ekkor vélhetően a lakók riadóztatták a rendőrséget. Mint később kiderült, a férfi többször is sokkolta már a helyieket, többek között pucérkodással és hangoskodással is.

A szomszédokat is gyakran megfenyegette az őrjöngő férfi Monoron

Úgy tudni, ez most is így történt: a férfi kiabált és fegyverrel hadonászott. Ezért hamarosan már a Terrorelhárítás embereit is riasztották, akik páncélozott autóval siettek a családi házas környékre. Úgy tudni, hogy a TEK a szomszédos telekről közelítette meg a férfi házát, azonban hiába szólították fel, a férfi agresszíven reagált, nem sokkal később pedig több lövést is hallani lehetett.

A helyiek szerint a férfi a hatóság embereire is rálőtt. Végül pedig a férfit mentő vitte el.