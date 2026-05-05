A kamasz Riki élete a tét: a sorsfordító műtétnek azonban súlyos ára van

Riki sorsa már az első lélegzetvétel előtt drámai fordulatot vett. A bal oldali hemiparetikus cerebrális parézis (CP) egy ritka szövődmény és koraszülés következménye, amely miatt a fiú bal oldala részlegesen lebénult. A diagnózis mögött azonban egy hús-vér kamasz rejtőzik, aki ma már nemcsak a testét béklyóba kötő görcsökkel, hanem a kirekesztettség fájdalmával is harcol. A debreceni fiú, aki valaha csak „láthatatlan” akart lenni, most a szobája magányába menekül a gúnyos pillantások elől. Szégyelli a mozdulatait, szégyelli az engedetlen végtagjait, pedig ő nem tehet semmiről – ő csak élni és mozogni szeretne, ahogy a kortársai. Ezért egy példaértékű összefogás keretében valósul meg az a jótékonysági koncert, melynek bevételét a gyermek gyógyulására ajánlották fel a szervezők.

Fotó: Olvasói fotó

Barcelona: az utolsó remény kapuja

A család számára a kiutat egy speciális barcelonai beavatkozás, a Nazarov-műtét jelenti. Az orvosok szerint ez a 14 pontos izomlazító eljárás az egyetlen esély arra, hogy Riki állapota érdemben javuljon, és a folyamatos, fájdalmas izomgörcsök végre oldódjanak. Az idő azonban sürget: a műtétet legkésőbb 2026 júniusáig el kell végezni.

A beavatkozás és az azt követő rehabilitáció ára 3 800 000 forint. Ez az összeg egy szerény körülmények között élő család számára felfoghatatlan szakadék, de a közösség erejével áthidalható.

Jótékonysági koncert: Közös dallamok a Tükörteremben

Hogy a gyűjtés új lendületet kapjon, 2026. május 7-én, Budapest szívében csendülnek fel a segítő szándék hangjai. A jótékonysági koncert helyszíne a Magyarországi Roma Önkormányzat patinás Tükörterme lesz. A délután 16:00-kor kezdődő esemény célja nem csupán az anyagi támogatás, hanem az a szellemi összefogás, amely megmutatja Rikinek: nincs egyedül a bajban. A fellépő művészek és a szervezők hisznek abban, hogy a zene képes lebontani azokat a falakat, amelyeket a betegség és a tehetetlenség emelt a fiú köré.

Ez az este nem csak egy átlagos kulturális program. Minden jegy, minden felajánlás és minden ott lévő tekintet egy-egy tégla abban a hídban, amely Rikit Barcelonába, onnan pedig egy könnyebb jövő felé vezeti. Az eddigi terápiák bár szinten tartották az állapotát, a valódi áttörést ez a műtét hozhatja meg. A koncert látogatói nemcsak adományozók, hanem tanúi lehetnek annak, ahogy egy közösség visszaadja egy gyermek méltóságát és hitét a világ jóságában.