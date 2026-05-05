A kamasz Riki élete a tét: a sorsfordító műtétnek azonban súlyos ára van
Van, amikor a csend már nem elég, és a szavak ereje is kevés. A 14 éves Balogh Attila Rikárdó számára az élet eddigi minden napja küzdelem volt, de most a zene nyithat utat a gyógyulás felé. A bal oldali bénulással és súlyos izomgörcsökkel küzdő debreceni fiú családja művészek és jóakaratú emberek összefogásával, májusban egy különleges jótékonysági estet rendez Budapesten, ahol minden leütött hang, egy lépés Riki fájdalommentes jövője felé.
Riki sorsa már az első lélegzetvétel előtt drámai fordulatot vett. A bal oldali hemiparetikus cerebrális parézis (CP) egy ritka szövődmény és koraszülés következménye, amely miatt a fiú bal oldala részlegesen lebénult. A diagnózis mögött azonban egy hús-vér kamasz rejtőzik, aki ma már nemcsak a testét béklyóba kötő görcsökkel, hanem a kirekesztettség fájdalmával is harcol. A debreceni fiú, aki valaha csak „láthatatlan” akart lenni, most a szobája magányába menekül a gúnyos pillantások elől. Szégyelli a mozdulatait, szégyelli az engedetlen végtagjait, pedig ő nem tehet semmiről – ő csak élni és mozogni szeretne, ahogy a kortársai. Ezért egy példaértékű összefogás keretében valósul meg az a jótékonysági koncert, melynek bevételét a gyermek gyógyulására ajánlották fel a szervezők.
Barcelona: az utolsó remény kapuja
A család számára a kiutat egy speciális barcelonai beavatkozás, a Nazarov-műtét jelenti. Az orvosok szerint ez a 14 pontos izomlazító eljárás az egyetlen esély arra, hogy Riki állapota érdemben javuljon, és a folyamatos, fájdalmas izomgörcsök végre oldódjanak. Az idő azonban sürget: a műtétet legkésőbb 2026 júniusáig el kell végezni.
A beavatkozás és az azt követő rehabilitáció ára 3 800 000 forint. Ez az összeg egy szerény körülmények között élő család számára felfoghatatlan szakadék, de a közösség erejével áthidalható.
Jótékonysági koncert: Közös dallamok a Tükörteremben
Hogy a gyűjtés új lendületet kapjon, 2026. május 7-én, Budapest szívében csendülnek fel a segítő szándék hangjai. A jótékonysági koncert helyszíne a Magyarországi Roma Önkormányzat patinás Tükörterme lesz. A délután 16:00-kor kezdődő esemény célja nem csupán az anyagi támogatás, hanem az a szellemi összefogás, amely megmutatja Rikinek: nincs egyedül a bajban. A fellépő művészek és a szervezők hisznek abban, hogy a zene képes lebontani azokat a falakat, amelyeket a betegség és a tehetetlenség emelt a fiú köré.
Ez az este nem csak egy átlagos kulturális program. Minden jegy, minden felajánlás és minden ott lévő tekintet egy-egy tégla abban a hídban, amely Rikit Barcelonába, onnan pedig egy könnyebb jövő felé vezeti. Az eddigi terápiák bár szinten tartották az állapotát, a valódi áttörést ez a műtét hozhatja meg. A koncert látogatói nemcsak adományozók, hanem tanúi lehetnek annak, ahogy egy közösség visszaadja egy gyermek méltóságát és hitét a világ jóságában.
Riki gyógyulása most közös ügyünk. Találkozzunk május 7-én a Dohány utcában, és mutassuk meg, hogy a szeretet hangosabb a fájdalomnál!
Ha segíteni szeretnél ITT tudod felvenni a családdal!
