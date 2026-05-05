Két híres magyar író és egy orvos is született a mai napon: mutatjuk, kik ők!

Radnóti Miklós, költő, magyar–francia tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője 1909. május 5-én született, Glatter vezetéknéven. Később Radnóira, Radnóczira majd Radnótira változtatta nevét, a Felvidéken található Nemesradnót nevű falu után, ahol nagyapja született. Édesanyja és ikertestvére meghaltak a születése során. Nevelőanyjával és húgával, a szintén íróvá lett Erdélyi Ágnessel nagyon jó kapcsolata volt, ők mindketten Auschwitzban haltak meg, 1944-ben. Radnóti pedig 35 éves korában, munkaszolgálatról hazatérőben agyonlőtték.

90 éve született Lázár Ervin

Az ismert író, újságíró és a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja 1936-ban született Budapesten. A Kossuth-díjas író, a kortárs magyar gyermek- és prózairodalom egyik legeredetibb alakja volt. Gyermekkorát a Tolna megyei Alsó-Rácegrespusztán töltötte, amely élete végéig meghatározó inspirációs forrás maradt számára. Tanulmányait az ELTE újságíró, majd magyar szakán végezte. Pályafutását újságíróként kezdte Pécsett, majd Budapesten az Élet és Irodalom tördelőszerkesztője lett, később számos lap (pl. Magyar Fórum, Hitel) munkatársaként dolgozott. Főbb művei A Hétfejű Tündér, A Négyszögletű Kerek Erdő, Szegény Dzsoni és Árnika, Bab Berci kalandjai.

212 éve született a korszerű magyar sebészet megteremtője is

Balassa János orvos 1814-ben született, orvosi tanulmányait Bécsben fejezte be, majd hosszú időn át külföldön dolgozott. A szabadságharc után ő indította el a haladó magyar orvosok összefogására irányuló szakmai mozgalmat, ő kezdeményezte az Orvosi Hetilap megjelentetését, valamint az Országos Közegészségügyi Tanács kialakítását. Szakmájában Balassa nevéhez fűződik a korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtése, hazánkban ő használt először étert érzéstelenítő-kábítószerként.

84 éve született Bujtor István

A színész, rendező és vitorlásversenyző, Bud Spencer magyar hangja 1942. május 5-én, Budapesten született. Segédmunkásként és pincérként kezdett dolgozni. 1964-től szerepelt tv-filmekben, volt a győri Kisfaludy Színház, a József Attila Színház, a pécsi Nemzeti Színház, az Irodalmi Színpad és a Vígszínház tagja. 1978-tól 1988-ig dolgozott a Mafilmnél, 1990-től a Bujtor Film Kft. ügyvezető igazgatója volt. 1979-ben Balázs Béla-díjat kapott. 2009. szeptember 25-én hunyt el.