Két híres magyar író és egy orvos is született a mai napon: mutatjuk, kik ők!
Több jeles személy születésnapja is május 5-én van. Köztük két híres magyar íróé, egy korszakalkotó magyar orvosé és a magyar Bud Spenceré is. Ezt érdemes tudni róluk!
Radnóti Miklós, költő, magyar–francia tanár, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője 1909. május 5-én született, Glatter vezetéknéven. Később Radnóira, Radnóczira majd Radnótira változtatta nevét, a Felvidéken található Nemesradnót nevű falu után, ahol nagyapja született. Édesanyja és ikertestvére meghaltak a születése során. Nevelőanyjával és húgával, a szintén íróvá lett Erdélyi Ágnessel nagyon jó kapcsolata volt, ők mindketten Auschwitzban haltak meg, 1944-ben. Radnóti pedig 35 éves korában, munkaszolgálatról hazatérőben agyonlőtték.
90 éve született Lázár Ervin
Az ismert író, újságíró és a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja 1936-ban született Budapesten. A Kossuth-díjas író, a kortárs magyar gyermek- és prózairodalom egyik legeredetibb alakja volt. Gyermekkorát a Tolna megyei Alsó-Rácegrespusztán töltötte, amely élete végéig meghatározó inspirációs forrás maradt számára. Tanulmányait az ELTE újságíró, majd magyar szakán végezte. Pályafutását újságíróként kezdte Pécsett, majd Budapesten az Élet és Irodalom tördelőszerkesztője lett, később számos lap (pl. Magyar Fórum, Hitel) munkatársaként dolgozott. Főbb művei A Hétfejű Tündér, A Négyszögletű Kerek Erdő, Szegény Dzsoni és Árnika, Bab Berci kalandjai.
212 éve született a korszerű magyar sebészet megteremtője is
Balassa János orvos 1814-ben született, orvosi tanulmányait Bécsben fejezte be, majd hosszú időn át külföldön dolgozott. A szabadságharc után ő indította el a haladó magyar orvosok összefogására irányuló szakmai mozgalmat, ő kezdeményezte az Orvosi Hetilap megjelentetését, valamint az Országos Közegészségügyi Tanács kialakítását. Szakmájában Balassa nevéhez fűződik a korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtése, hazánkban ő használt először étert érzéstelenítő-kábítószerként.
84 éve született Bujtor István
A színész, rendező és vitorlásversenyző, Bud Spencer magyar hangja 1942. május 5-én, Budapesten született. Segédmunkásként és pincérként kezdett dolgozni. 1964-től szerepelt tv-filmekben, volt a győri Kisfaludy Színház, a József Attila Színház, a pécsi Nemzeti Színház, az Irodalmi Színpad és a Vígszínház tagja. 1978-tól 1988-ig dolgozott a Mafilmnél, 1990-től a Bujtor Film Kft. ügyvezető igazgatója volt. 1979-ben Balázs Béla-díjat kapott. 2009. szeptember 25-én hunyt el.
Három helyen várják ma a véradókat Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Már már nyárias időnk lesz
A koponyeg.hu szerint kedden a csúcshőmérséklet elérheti a 25 fokot és éjszaka sem lesz hidegebb 12 foknál. A hőérzetet tovább növelheti, hogy a szél alig fog lengedezni és nem várható csapadék sem. Maximum néhány felhő árnyékolhatja be az eget.
Forgalomkorlátozás lesz az V. és VII. kerületben
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szakaszosan és időszakosan lezárják majd május 5-én 10 órától 11 óráig a Dohány utca 32. szám – Kazinczy utca – Wesselényi utca – Herzl Tivadar park – Dohány utca 32. szám útvonalat.
Emellett egy rendezvény miatt tilos lesz megállni május 5-én éjfélig az V. kerületben a Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban, valamint az épület előtti szervizúton.
Ma kezdődik a VIII. Nemzetközi Színházi Fesztivál is
A május 5. és 9. között zajló eseménynek az Eötvös10 és a Ferencvárosi Pinceszínház ad otthont, ahol stand up estek, monodrámák, performanszok, kiállítások és koncertek várják a közönséget. Nemzetközi és hazai roma alkotók saját történeteiken keresztül mesélnek traumákról és örömökről, miközben fontos társadalmi kérdéseket is érintenek. Az előadásokat közönségtalálkozók és zenei programok egészítik ki. A fesztiválról itt lehet többet megtudni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre