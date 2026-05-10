„Fényes jövő állt előtte” - Ártatlanul játszott a parkban a 15 éves fiú, amikor bekövetkezett a felfoghatatlan

Egy angliai középiskola tiszteleg az elhunyt diákja előtt, aki tragikus balesetben vesztette életét, miután rádőlt egy fa, mialatt a barátaival játszott.

Elhunyt diákjuk előtt tisztelegnek az iskolák. Fotó: Facebook/Sir Graham Balfour School Stafford

Brodan Dubickas a napokban vesztette életét a staffordi Holmcroft Parkban, miután helyi idő szerint este 18:30 körül riasztották a mentőszolgálatokat.

Sajnos már semmit sem lehetett tenni a fiú megmentéséért. A helyszínen, nem sokkal este 19:30 után halottnak nyilvánították

– közölte a staffordshire-i rendőrség egy közleményben.

Elhunyt diákjuk előtt tisztelegnek az iskolák

Május 4-én, hétfőn Dubickas iskolája, a stafford-i Sir Graham Balfour Iskola egy Facebook- bejegyzésben rótta le kegyeletét a tinédzser előtt.

Mély fájdalommal közlöm, hogy Brodan Dubickas, a Sir Graham Balfour Iskola 10. évfolyamos tanulója tragikus módon meghalt egy balesetben a Holmcroft Parkban

– írta M. Mason igazgató, a Sir Graham Balfour közösség szüleihez és tanáraihoz intézve szavait.

Az igazgató hozzátette, hogy Dubickas udvarias és tisztelettudó volt, „egy csodálatos fiatalember”.

Intelligens, figyelmes és kíváncsi volt

– folytatta Mason.

Brodan előtt fényes jövő állt, és szívszorító, hogy ezt ilyen tragikus módon elvették tőle. Brodan oly sok ember életét gazdagította csodálatos módon. Nagyon fog hiányozni, és nagy becsben fogjuk tartani az örökséget, amelyet mindazokra hagyott, akik ismerték őt.

Mason hozzátette, Dubickasra a megfelelő időben fognak megemlékezni.

Tudjuk, milyen nehéz lesz az elkövetkező napokban és hetekben mindazok számára, akik Brodanhoz közel állnak, és mindazok számára, akiket érint ez a tragikus hír

– folytatta. Mason ezután hozzátette:

A Sir Graham Balfour Iskola minden tagja gondolatait és imáit küldi Brodan szüleinek, családjának, barátainak és mindazoknak, akiket érint ez a tragikus hír.

Dubickas korábbi általános iskolája, a Tillington Manor Általános Iskola is a Facebookon tisztelgett az elhunyt tinédzser emléke előtt.

Bár Brodan már elballagott a Tillington Manorból, mindig értékes tagja marad az iskola családjának

- írták.