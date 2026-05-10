„Fényes jövő állt előtte” - Ártatlanul játszott a parkban a 15 éves fiú, amikor bekövetkezett a felfoghatatlan
Brodan Dubickas egy tragikus balesetben vesztette életét, miközben a barátaival játszott.
Egy angliai középiskola tiszteleg az elhunyt diákja előtt, aki tragikus balesetben vesztette életét, miután rádőlt egy fa, mialatt a barátaival játszott.
Brodan Dubickas a napokban vesztette életét a staffordi Holmcroft Parkban, miután helyi idő szerint este 18:30 körül riasztották a mentőszolgálatokat.
Sajnos már semmit sem lehetett tenni a fiú megmentéséért. A helyszínen, nem sokkal este 19:30 után halottnak nyilvánították
– közölte a staffordshire-i rendőrség egy közleményben.
Elhunyt diákjuk előtt tisztelegnek az iskolák
Május 4-én, hétfőn Dubickas iskolája, a stafford-i Sir Graham Balfour Iskola egy Facebook- bejegyzésben rótta le kegyeletét a tinédzser előtt.
Mély fájdalommal közlöm, hogy Brodan Dubickas, a Sir Graham Balfour Iskola 10. évfolyamos tanulója tragikus módon meghalt egy balesetben a Holmcroft Parkban
– írta M. Mason igazgató, a Sir Graham Balfour közösség szüleihez és tanáraihoz intézve szavait.
Az igazgató hozzátette, hogy Dubickas udvarias és tisztelettudó volt, „egy csodálatos fiatalember”.
Intelligens, figyelmes és kíváncsi volt
– folytatta Mason.
Brodan előtt fényes jövő állt, és szívszorító, hogy ezt ilyen tragikus módon elvették tőle. Brodan oly sok ember életét gazdagította csodálatos módon. Nagyon fog hiányozni, és nagy becsben fogjuk tartani az örökséget, amelyet mindazokra hagyott, akik ismerték őt.
Mason hozzátette, Dubickasra a megfelelő időben fognak megemlékezni.
Tudjuk, milyen nehéz lesz az elkövetkező napokban és hetekben mindazok számára, akik Brodanhoz közel állnak, és mindazok számára, akiket érint ez a tragikus hír
– folytatta. Mason ezután hozzátette:
A Sir Graham Balfour Iskola minden tagja gondolatait és imáit küldi Brodan szüleinek, családjának, barátainak és mindazoknak, akiket érint ez a tragikus hír.
Dubickas korábbi általános iskolája, a Tillington Manor Általános Iskola is a Facebookon tisztelgett az elhunyt tinédzser emléke előtt.
Bár Brodan már elballagott a Tillington Manorból, mindig értékes tagja marad az iskola családjának
- írták.
A helyi Stafford Rangers Football Club is megható sorokkal emlékezett a 15 éves fiúra.
A klub minden tagja gondolatait és imáit küldi a családnak, a barátoknak és mindazoknak, akiket érint ez a hihetetlenül nehéz időszak.
A fiú családjának megsegítésére egy adománygyűjtő oldalt is létrehoztak, annak érdekében, hogy némi támogatást nyújtsanak nekik ebben a mostani szörnyű helyzetben, legyen szó akár a temetési költségekhez való hozzájárulásról, vagy az otthon töltött idő megkönnyítéséről - írja a People.
