"A diák éppen angolórán ült" - 15 éves fiú mentett életet Budapesten

Bátor és hősies. Ez jellemző a 15 éves fiúra, aki nemcsak önkénteskedik, de tanítja is az elsősegélynyújtást társainak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 20:59
Módosítva: 2026.05.06. 21:00
Hihetetlen történetet osztott meg egy hős 15 évesről az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.

15 éves önkéntes fiú mentett életet
Fotó: Kovács Márton / hot! magazin/MTI/Kovács Márton

Még április közepén, délelőtt történt, amikor a Közgazdasági Politechnikum egy fiatal diákjának telefonjára érkezett riasztás a SzívCity applikáción keresztül, melyben a közelben lévő parkba kértek segítséget egy eszméletlen férfihez.

A diák éppen angolórán ült, de amint meglátta az alkalmazás értesítését, egy szó nélkül felállt és kirohant a tanteremből. A beteg tartózkodási helye mindössze pár percre volt tőle, így a helyszínre érkezve, a keringésmegállás felismerését követően azonnal megkezdte az újraélesztést

– írták a bejegyzésben.

A kiérkező esetkocsi bajtársai azonnal átvették az életmentést, melynek hatására a beteg keringése hamarosan visszatért. Miután sikeresen stabilizálták állapotát, a mentők kórházba szállították a férfit. Bognár-Béres Gyula, a segítőkész életmentő elhivatottsága nem előzmények nélküli: kezdeményezésére iskolájában egészségügyi bizottság alakult, és rendszeresen tart elsősegélynyújtó foglalkozásokat diáktársainak

A Mentőszolgálat hozzátette, nagyon büszkék és szívből gratuláltak a fiúnak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
