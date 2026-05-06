"A diák éppen angolórán ült" - 15 éves fiú mentett életet Budapesten
Bátor és hősies. Ez jellemző a 15 éves fiúra, aki nemcsak önkénteskedik, de tanítja is az elsősegélynyújtást társainak.
Hihetetlen történetet osztott meg egy hős 15 évesről az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.
15 éves önkéntes fiú mentett életet
Még április közepén, délelőtt történt, amikor a Közgazdasági Politechnikum egy fiatal diákjának telefonjára érkezett riasztás a SzívCity applikáción keresztül, melyben a közelben lévő parkba kértek segítséget egy eszméletlen férfihez.
A diák éppen angolórán ült, de amint meglátta az alkalmazás értesítését, egy szó nélkül felállt és kirohant a tanteremből. A beteg tartózkodási helye mindössze pár percre volt tőle, így a helyszínre érkezve, a keringésmegállás felismerését követően azonnal megkezdte az újraélesztést
– írták a bejegyzésben.
A kiérkező esetkocsi bajtársai azonnal átvették az életmentést, melynek hatására a beteg keringése hamarosan visszatért. Miután sikeresen stabilizálták állapotát, a mentők kórházba szállították a férfit. Bognár-Béres Gyula, a segítőkész életmentő elhivatottsága nem előzmények nélküli: kezdeményezésére iskolájában egészségügyi bizottság alakult, és rendszeresen tart elsősegélynyújtó foglalkozásokat diáktársainak
A Mentőszolgálat hozzátette, nagyon büszkék és szívből gratuláltak a fiúnak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre