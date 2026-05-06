"A diák éppen angolórán ült" - 15 éves fiú mentett életet Budapesten

Hihetetlen történetet osztott meg egy hős 15 évesről az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.

15 éves önkéntes fiú mentett életet

Még április közepén, délelőtt történt, amikor a Közgazdasági Politechnikum egy fiatal diákjának telefonjára érkezett riasztás a SzívCity applikáción keresztül, melyben a közelben lévő parkba kértek segítséget egy eszméletlen férfihez.

A diák éppen angolórán ült, de amint meglátta az alkalmazás értesítését, egy szó nélkül felállt és kirohant a tanteremből. A beteg tartózkodási helye mindössze pár percre volt tőle, így a helyszínre érkezve, a keringésmegállás felismerését követően azonnal megkezdte az újraélesztést

– írták a bejegyzésben.

A kiérkező esetkocsi bajtársai azonnal átvették az életmentést, melynek hatására a beteg keringése hamarosan visszatért. Miután sikeresen stabilizálták állapotát, a mentők kórházba szállították a férfit. Bognár-Béres Gyula, a segítőkész életmentő elhivatottsága nem előzmények nélküli: kezdeményezésére iskolájában egészségügyi bizottság alakult, és rendszeresen tart elsősegélynyújtó foglalkozásokat diáktársainak

A Mentőszolgálat hozzátette, nagyon büszkék és szívből gratuláltak a fiúnak.