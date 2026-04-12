Tragédia: szavazás közben hunyt el egy választópolgár Zákányban
Már hiába próbálták újraéleszteni.
A Nemzeti Választási Iroda oldalán számoltak be arról, hogy tragédia történt az idei választás során Zákány, 002. számú szavazókörében, miután egy választópolgár rosszul lett.
A szavazókörben az összeesett választópolgárt a kiérkezett mentősök újra éleszteni nem tudták, a helyszínen életét vesztette. Az SzSzB (a szavazatszámláló bizottság) ezután a szavazást felfüggesztette.
