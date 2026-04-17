RETRO RÁDIÓ

„Megszereztem az első áldozatomat” - 15 éves tinédzser gyilkolt meg egy 13 éves lányt

A 15 éves gyilkos a barátnőjének dicsekedett a bűncselekménnyel. Tinédzser gyilkolt egy másik tinédzsert.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 21:00
tinédzserfiú gyilkosság tinédzserlány

Egy tinédzser gyilkolt meg egy 13 éves lányt. A fiú 93 alkalommal szúrta meg az áldozatot, akivel jól ismerték egymást. Az áldozat édesapja megtörten nyilatkozott, ahol megnevezte a legnagyobb félelmét is. 

Tinédzser gyilkolt meg egy mindössze 13 éves fiatal lányt, akivel ismerték egymást
Fotó: shutterstock

Tinédzser gyilkolta meg 13 éves barátját

Vádat emeltek egy 15 éves fiú ellen, aki 93 alkalommal szúrt le egy nála fiatalabb, 13 éves lányt. A gyilkosság után a tinédzser a barátnőjének dicsekedett azzal, hogy „megszerezte az első áldozatát”.  Az eset 2024. október 22-én történt Tenesse államban. A gyilkossággal a ma már 16 éves Malakiah Harrist vádolják, akit elsőfokú gyilkosság miatt majd felnőttként állítanak a bíróság elé. 

Az áldozata a 13 éves Savannah Copeland volt. A lány elszökött otthonról, hogy Harris-szel és annak testvérével találkozzon, tervük az volt, hogy e-cigarettát szerezzenek. Harris állítása szerint az áldozat egyszer csak rátámadt, amikor felé fordult. „Megfordultam, és ő rám támadott” - mondta a gyilkossággal vádolt fiatal, aki ekkor kezdte meg a késelést. 

A nyomozók azonban hamar megállapították, hogy Harris állítása alaptalan, mert Savannah nem jelenthetett rá veszélyt az alig 150 centiméterével. A fiú még azután is folytatta a késelést, amikor az áldozat menekülni próbált és a földre zuhant. Jelentések szerint Harris és testvére a földön hagyták Savannah holttestét, majd haza sétáltak, mintha mi sem történt volna. „Csak annyit kell tudnod, hogy önvédelem volt” – mondta állítólag Harris a testvérének. A rendőrség szerint Savannah ikertestvére és Harris testvére barátok voltak. 

Nincs gyilkossági indíték

Harris másnap az iskolában “dicsekedett” a barátnőjének, hogy mit művelt előző nap. 

Megszereztem az első áldozatomat.

Harris állítólag beismerte, hogy leszúrt valakit, azonban áldozatát nem nevezte meg.  

WBIR szerint Savannah édesanyja jelentette be a lány eltűnését, amikor másnap reggel nem találta otthon a lányát. Harris gyilkosságának nincs indítéka, ami az áldozat édesapjának egyáltalán nem tetszik.  

Van – azt hiszem, így is mondhatjuk – egy rettenetes félelmem, hogy nem lesz semmiféle valódi indíték, és így nem lesz magyarázat semmire sem. Összetöri a szívemet ez a gondolat” – olvasható a Law & Crime cikkében

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
