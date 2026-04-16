Letartóztatták az Éhezők viadala sztárját gyilkossági kísérlet vádjával

A ma 27 éves Ethan Jamiesont, aki az Éhezők Viadala (2012) című filmben a 4. körzet férfi versenyzőjét alakította, három rendbeli, gyilkossági szándékkal elkövetett, halálos fegyverrel való támadás vádjával vették őrizetbe.

Elektromos kerékpárról lövöldözött az Éhezők Viadala színésze

A színész állítólag március 23-án, Észak-Karolinában, Raleigh-ben támadott meg három férfit egy 9 mm-es félautomata pisztollyal. A feltételezett áldozatok kiléte egyelőre tisztázatlan, a bírósági dokumentumokban csupán E. F., J. M. és K. W. néven szerepelnek.

A raleigh-i rendőrség szóvivője az Entertainment Weeklynek elmondta, hogy az állítólagos bűncselekmény este 9:52-kor történt, miután a rendőrök lövöldözésről szóló bejelentésekre reagáltak. A szóvivő a lapnak hozzátette:

„A helyszínre érkezve a rendőrök megtalálták az áldozatot, aki arról számolt be, hogy egy elektromos kerékpáron közlekedő ismeretlen elkövető lövöldözött rájuk, miközben autóval haladtak. Az incidens idején két további utas tartózkodott a járműben. A nyomozás során a nyomozók Ethan Jamiesont azonosították mint azt a személyt, aki egyetlen lövést adott le az áldozatok járművének az irányába.”

A színésznek április 9-én elutasították az óvadékát, és április 30-án kell megjelennie a bíróságon. Az online nyilvántartások szerint Ethan Jamiesont korábban, 2025. március 21-én letartóztatták, majd később közszolgálati személy elleni ellenállással vádolták meg.

2012-ben Ethan Jamieson Jennifer Lawrence és Liam Hemsworth mellett játszott az Éhezők Viadala című filmben, emellett szerepet kapott a 2017-es minisorozatban is. A 13 éves gyerekszínész 2012-ben, az Éhezők Viadala példátlan sikere után így nyilatkozott:

„Tudtam, hogy a könyvek népszerűek, de nem tudtam, hogy a film ilyen nagy siker lesz” – mondta.

Bár élvezte, hogy autogramokat osztogathatott és felismerték az emberek Hollywoodban, az egész élmény ráébresztette, hogy nem akar nagy karriert befutni a színészi világban – számolt be róla az Unilad.

„Csak egy átlagos ember akarok lenni” – tette hozzá Ethan Jamieson.