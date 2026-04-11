Ezen a napon dőlhet el a tavasz sorsa: meglepő, mit jósol Gyula napja!

Április 12-e nem csak egy névnap a naptárban, a néphagyomány szerint ezen a napon eldőlhet, hogy milyen lesz a tavasz. A hiedelem úgy tartja, amilyen az idő Gyula napján, annak épp az ellenkezője köszönt be az elkövetkező negyven napban.

Most kiderülhet, milyen lesz a tavasz többi napja. Fotó: Gáll Regina Adrienn / Metropol

Gyula napján eldőlhet, hogy milyen tavasz vár ránk

A régi paraszti világban nagyon fontos szerepet játszott a természet, minden apró jelzést megfigyeltek, hiszen az hatással lehetett a termésre, a megélhetésükre.

Gyula napja is egyike a tavaszi időjósló napoknak. Őseink megfigyelése alapján, ha április 12-én napsütéses, kellemes az idő, akkor hűvösebb, csapadékosabb időszak következhet; ha borongós, esős a nap, akkor a következő hetekben több napsütésre számíthatunk. A hagyomány eredete több évszázadra nyúlik vissza, amikor még nem álltak rendelkezésre modern meteorológiai eszközök. Az emberek tapasztalataikból vontak le következtetéseket és generációról generációra adták tovább ezeket a megfigyeléseket. Bár tudományosan nem minden esetben igazolhatóak ezek az összefüggések, sokszor mégis meglepően közel állnak a valósághoz. Ezen a napon hagyományosan a tisztaságé a főszerep, a házat és környékét kitakarították. A népi megfigyelések szerint, ha a varjú nem látszik ki a búzavetésből, jó termésre lehet számítani. A hagyomány szerint a lakásból és az állatok alól is kiűzték a férgeket, a teheneket pedig lemosták.

Mit jósol az időjárás előrejelzés?

A Köpönyeg előrejelzése szerint Gyula napján változékony, szeles lesz ez a nap, de alapvetően napsütéses időt tartogat április 12-e, 16 Celsius-fokos nappali hőmérséklettel. Vagyis ha hinni lehet a népi bölcsességeknek, akkor ennek éppen az ellenkezője várható idén tavasszal a továbbiakban, ami hűvösebb és borongósabb időt jelent. A 2026-os tavasz idáig szeszélyesnek bizonyult és úgy látszik, hogy a továbbiakban is változékony időjárásra számíthatunk. Persze csak akkor, ha hiszünk a népi babonákban.