Ezen a napon dőlhet el a tavasz sorsa: meglepő, mit jósol Gyula napja!
Gyula napja jeles időjósló nap. Szeszélyesen köszöntött be a tavasz, most kiderülhet mit tartogat számunkra a továbbiakban.
Április 12-e nem csak egy névnap a naptárban, a néphagyomány szerint ezen a napon eldőlhet, hogy milyen lesz a tavasz. A hiedelem úgy tartja, amilyen az idő Gyula napján, annak épp az ellenkezője köszönt be az elkövetkező negyven napban.
Gyula napján eldőlhet, hogy milyen tavasz vár ránk
A régi paraszti világban nagyon fontos szerepet játszott a természet, minden apró jelzést megfigyeltek, hiszen az hatással lehetett a termésre, a megélhetésükre.
Gyula napja is egyike a tavaszi időjósló napoknak. Őseink megfigyelése alapján, ha április 12-én napsütéses, kellemes az idő, akkor hűvösebb, csapadékosabb időszak következhet; ha borongós, esős a nap, akkor a következő hetekben több napsütésre számíthatunk. A hagyomány eredete több évszázadra nyúlik vissza, amikor még nem álltak rendelkezésre modern meteorológiai eszközök. Az emberek tapasztalataikból vontak le következtetéseket és generációról generációra adták tovább ezeket a megfigyeléseket. Bár tudományosan nem minden esetben igazolhatóak ezek az összefüggések, sokszor mégis meglepően közel állnak a valósághoz. Ezen a napon hagyományosan a tisztaságé a főszerep, a házat és környékét kitakarították. A népi megfigyelések szerint, ha a varjú nem látszik ki a búzavetésből, jó termésre lehet számítani. A hagyomány szerint a lakásból és az állatok alól is kiűzték a férgeket, a teheneket pedig lemosták.
Mit jósol az időjárás előrejelzés?
A Köpönyeg előrejelzése szerint Gyula napján változékony, szeles lesz ez a nap, de alapvetően napsütéses időt tartogat április 12-e, 16 Celsius-fokos nappali hőmérséklettel. Vagyis ha hinni lehet a népi bölcsességeknek, akkor ennek éppen az ellenkezője várható idén tavasszal a továbbiakban, ami hűvösebb és borongósabb időt jelent. A 2026-os tavasz idáig szeszélyesnek bizonyult és úgy látszik, hogy a továbbiakban is változékony időjárásra számíthatunk. Persze csak akkor, ha hiszünk a népi babonákban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre