Mit üzen nekünk ma Fábián és Sebestény napja?

Télközepe van, legalábbis a népi kalendárium szerint. Fábián és Sebestyén napja télközépi határnap: védőszentek emlékezete, tapasztalati időjósló mondások és a természet jeleinek figyelése kapcsolódik hozzá. Most van farsang is, vízkereszttől hamvazószerdáig.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 18:15
tél népszokás időjárás hagyomány

A téli hónapok a hagyományos paraszti életben nem számítottak „holt időnek”. A jeles napokhoz (ilyen Fábián és Sebestyén napja is) igazodó naptári rend – amelyet a csízióhoz hasonló, könnyen megjegyezhető naptárversek is segítettek – keretet adott a mindennapoknak.

Fábián és Sebestyén napja: a Landerer nyomda csíziót is készített.
Csíziót is készítettek Fábián és Sebestyén napján (Forrás: wikipedia.hu)

Mikor mit érdemes elvégezni, mitől kell óvakodni, mikor van helye a közösségi alkalmaknak? A vallásos ünneprend és a régebbi, tapasztalati szabályok így éltek egymás mellett. 

Mire emlékeztet Fábián és Sebestyén napja?

A hagyomány egyszerre őriz egyházi emlékezetet és népi tapasztalatot. Szent Fábián pápára és Szent Sebestyén vértanúra emlékeznek. Sebestyén tisztelete sokfelé a járványoktól való félelemmel is összefonódott, ezért a naphoz óvó, bajelhárító gesztusok és imádságok kapcsolódtak. A népi megfigyelések a természet apró jeleit is számon tartották: több vidéken úgy mondták, ilyenkortól „megindul” a fa, vagyis nedvet szív, ezért a téli favágást és a faanyaggal végzett munkákat igyekeztek elvégezni, még mielőtt a fa „mézgásodni” kezd.  Időjósló mondások is éltek: a fagyot, ködöt vagy szelet a tél hátralévő részével hozták összefüggésbe, de ezek inkább tapasztalati regulák, nem biztos előrejelzések.

20260113_Kálvária kápolna_Márkó_FI_VN (9)
Még tartja magát a tél (Fotó: Mediaworks archív)

Mikor van farsang? 

A tél másik nagy, hosszan tartó szokásos időszaka a farsang. Kezdete rögzített: vízkereszt napja, január 6. A vége viszont évről évre változik, mert hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart, így hosszát a húsvét időpontja szabja meg. A farsanghoz bálok, lakodalmak, maszkos-alakoskodó játékok és a „farsang farka” utolsó napjainak (farsangvasárnap, farsanghétfő, húshagyókedd) sűrűbb mulatságai kapcsolódtak. 

A hosszú télben mindez nem a tavasz közelségét hirdette, hanem alkalmat adott a találkozásra, a párválasztásra és a feszültségek levezetésére a böjt előtti hetekben. A téli szokások összhangja végül józan üzenetet hordoz: a világ változik, de lassan, és a hétköznapok rendjét a közösség tartja egyben. A Fábián–Sebestyénhez kötött jelek sem jóslatok: legfeljebb emlékeztetnek, hogy a tél még hosszú is lehet.

 

