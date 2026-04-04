Orbán Viktor bejelentette: Súlyos energiaválság közeledik

Fico miniszterelnökkel egyeztetett a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
"Súlyos energiaválság közeledik, napról-napra gyorsuló ütemben" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

 Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti.  Ma reggel Robert Fico miniszterelnökkel egyeztettük a teendőinket

- tette hozzá a miniszterelnök.

Az európai gazdaságot energiahiány, és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti. A veszély közvetlen és ezt a fenyegető veszélyt csak úgy lehet kivédeni, ha az Európai Unió minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból, a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban feltölti olaj- és gázkészleteit

- mondta el a felvételen a kormányfő.

Sajnálom, hogy egy videóval meg kell szakítanom a csend napját. Hiába a nagyszombat, ma is munka van, mert súlyos energiaválság közeledik. A videómban mindenről beszámolok

- fűzte hozzá a hírcsatornáján.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
