Orbán Viktor bejelentette: Súlyos energiaválság közeledik
Fico miniszterelnökkel egyeztetett a kormányfő.
"Súlyos energiaválság közeledik, napról-napra gyorsuló ütemben" - jelentette be a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.
Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti. Ma reggel Robert Fico miniszterelnökkel egyeztettük a teendőinket
- tette hozzá a miniszterelnök.
Az európai gazdaságot energiahiány, és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti. A veszély közvetlen és ezt a fenyegető veszélyt csak úgy lehet kivédeni, ha az Európai Unió minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból, a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban feltölti olaj- és gázkészleteit
- mondta el a felvételen a kormányfő.
Sajnálom, hogy egy videóval meg kell szakítanom a csend napját. Hiába a nagyszombat, ma is munka van, mert súlyos energiaválság közeledik. A videómban mindenről beszámolok
- fűzte hozzá a hírcsatornáján.
Mutatjuk Orbán Viktor videóját!
