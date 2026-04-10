Orbán Viktor: A legnagyobbak velünk!
Ezek a sztáron már biztosan a Fideszre fognak szavazni vasárnap!
Az 1989-es rendszerváltás óta eltelt időszak tizedik általános parlamenti választását 2026. április 12-én tartják Magyarországon.
Egyre több énekes, színész és sportoló áll ki a választások előtt Orbán Viktor és a Fidesz mellett. Ezen hírességek üzenetét, hogy miért is fognak majd a Fideszre és Orbán Viktorra szavazni egy nagy közös videóba gyúrták össze.
A legnagyobbak velünk! Vasárnap szavazz te is a Fideszre, mert mi vagyunk a biztos választás!
- üzente nekik Orbán Viktor.
Íme azon sztárjaink, akik kiállnak a béke és a magyarok szuverenitása mellett:
