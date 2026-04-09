Mészáros Lőrinc ismét támogatta Bicskét: új hibrid autót kapott az Önkormányzati Rendészet – a helyiek biztonsága az első!

Új korszak kezdődik Bicskén: modern, hibrid szolgálati autó segíti mostantól a közterület-felügyelők munkáját. A jármű beszerzését Mészáros Lőrinc támogatta, és nem ez az első alkalom, hogy a város mellé állt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 15:48
Mészáros Csoport közbiztonság Bicske

Ünnepélyes keretek között adták át a vadonatúj, hibrid meghajtású szolgálati, SUZUKI S-CROSS 1.4 Hybrid GLX típusú autót Bicske Város Önkormányzatánál. A fejlesztés célja: hatékonyabb, gyorsabb és modernebb közterületi jelenlét a városban, az emberek nagyobb biztonsága érdekében. A beruházás mögött komoly összefogás áll és jelentős támogatás is. A jármű beszerzéséhez Mészáros Lőrinc 7 millió forinttal járult hozzá – írja a Bors.

Mészáros Lőrinc
Mészáros Lőrinc a gépjármű átadásán beszédet mond, Bicske, 2026.04.09. / Fotó: Markovics Gábor

Mészáros Lőrinc szívügye Bicske

Az új SUZUKI S-CROSS 1.4 Hybrid GLX típusú gépjármű ünnepélyes átadásakor Takács József, a bicskei Petőfi Művelődési Központ vezetőjének moderátori köszöntője után beszédet mondott:

  • Bálint Istvánné Andrea, Bicske polgármester asszonya
  • Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa
  • Tessely Zoltán országgyűlési képviselő

A közterület-felügyelők áldozatos munkát végeznek településünk érdekében. Az elmúlt időszakban egy 9 személyes kisbusszal járták a várost, amely – bár költséghatékony megoldás volt – a mindennapi feladatok ellátására nem bizonyult ideálisnak. Nehézkes volt a közlekedés, és a jármű adottságai sem tették lehetővé a gyors és hatékony reagálást. Ezért határoztunk úgy, hogy egy új, korszerű járművet szerzünk be, amely jelentősen segíti a munkájukat. Olyan autót választottunk, amely nemcsak gazdaságos, hanem a hibrid technológiának köszönhetően környezettudatos is – pontosan olyan, amilyenre ma egy modern városnak szüksége van. Fontos, hogy a város lakói érezzék: számíthatnak ránk.

- mondta Bálint Istvánné polgármester asszony, majd hangsúlyozta:

Mészáros Lőrinc ismét bebizonyította, hogy szívügye Bicske fejlődése.

A Borsnak nyilatkoztak az új gépjármű boldog leendő használói is, az Önkormányzati Rendészet tagja:

A korábbi autó nem volt ideális. A szűk utcákban való közlekedés és manőverezés nehézkes volt, így a munkavégzés sem volt elég hatékony.

– mondta az egyik közterület-felügyelő rendész.

Az új Suzuki viszont teljesen más kategória.

Gyorsabban és hatékonyabban tudunk odaérni oda, ahol szükség van ránk.

– tette hozzá.

2026.04.09 Mészáros csoport SUZUKI S-CROSS 1.4 Hybrid GLX típusú gépjárművet adományoz a Bicskei Önkormányzatnak
Ezt a fantasztikus Hybrid GLX típusú gépjárművet adományozta Mészáros Lőrinc a Bicskei Önkormányzatnak / Fotó: Markovics Gábor

Több mint egy autó: üzenet a városnak

A támogatás jelentősége túlmutat egy jármű átadásán. A helyiek szerint ez egyértelmű jelzés is.

Egy ilyen segítség túlmutat a tárgyi értéken: azt üzeni, hogy fontos a lakosok biztonsága és a közszolgálati munka.

 – fogalmaztak a közterület-felügyelők.

Mészáros Lőrinc maga is kiemelte, hogy régóta szoros kapcsolat köti a településhez:

Bicske különösen közel áll a szívemhez, hiszen igaz rövid ideig, de én is laktam itt, ez az idő elég volt ahhoz, hogy magamba szívjam a város levegőjét, megismerjem a bicskei embereket.

Az elmúlt évek támogatásairól is konkrét számokat említett:

Az elmúlt 5 évben közel 1 milliárd forinttal támogattuk Bicskét. Ebbe beletartozik a Bicskei Támogató Szolgálat munkáját segítő rokkantszállító kisbusz, a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság számára nyújtott gyorsbeavatkozású jármű, a bicskei labdarúgó csapat munkájának támogatása, valamint az elmúlt fél évben 2 fordulóban, összesen 230 millió forinttal járultunk hozzá a bicskei családok otthonfelújításához is.

Mészáros Lőrinc hangsúlyozta, hogy a térséggel, Vál-Völgyével és Bicskével való együttműködése a jövőben is folytatódni fog.

Hiszek abban, hogy együttműködéssel lehet valódi eredményeket elérni. 

– mondta Mészáros Lőrinc.

2026.04.09 Mészáros csoport SUZUKI S-CROSS 1.4 Hybrid GLX típusú gépjárművet adományoz a Bicskei Önkormányzatnak
Tessely Zoltán a térség országgyűlési képviselője beszédet mond Bicskén az autó átadásán 2026.04.09. / Fotó: Markovics Gábor

A térség országgyűlési képviselője Tessely Zoltán beszédében fontos különbségre hívta fel a figyelmet a külföldi és a hazai vállalkozókkal kapcsolatban:

A Mészáros Csoport előtt a térségben befektető multinacionális nagyvállalatok közül nem emlékszem, hogy bármivel támogatták volna a helybeli embereket. Teljesen más amikor egy magyar nagyvállalkozó fektet be, aki ráadásul lokálpatrióta, mint Mészáros Lőrinc. Nemcsak munkát teremt, adományoz, és helyben fektet be, így a pénz többszörösen hasznosul a közösség számára. Gratulálok neki, hogy ezt a cégcsoportot így fel tudta építeni.

A bicskeiek pedig már most érzik: egy új autóval nemcsak a közterület-felügyelet lett erősebb, hanem a város biztonsága is.

2026.04.09 Mészáros csoport SUZUKI S-CROSS 1.4 Hybrid GLX típusú gépjárművet adományoz a Bicskei Önkormányzatnak
Tessely Zoltán, Mészáros Lőrinc és Bálint Istvánné mögöttük az átadott gépjármű, 2026.04.09. / Fotó: Markovics Gábor

 

 

