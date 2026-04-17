RETRO RÁDIÓ

Otthon gyártotta a lőszereket egy ceglédi férfi - most vádat emeltek ellene

6 hónap alatt legalább 500 lőszert gyártott le.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 09:25
A Ceglédi Járási Ügyészség lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az engedély kereteit túllépve lőszereket töltött újra és azokat értékesítette - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Otthon gyártott lőszert egy ceglédi férfi. Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

6 hónap alatt legalább 500 lőszert készítette a férfi

A közlemény szerint a ceglédi férfi több sörétes, golyós és vadász lőfegyver tartására rendelkezett engedéllyel, továbbá házilagos lőszerelésre és újratöltésre is engedélyt szerzett 2022-ben.

A vádlott 2024 októberétől több mint hat hónapon keresztül legalább 500 lőszert gyártott le az otthonában. A lőszereket az egyik ismerősének értékesítette közel 130 ezer forintért.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközök elkobzását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság dönt - áll a közleményben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
