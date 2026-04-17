Otthon gyártotta a lőszereket egy ceglédi férfi - most vádat emeltek ellene

A Ceglédi Járási Ügyészség lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az engedély kereteit túllépve lőszereket töltött újra és azokat értékesítette - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

6 hónap alatt legalább 500 lőszert készítette a férfi

A közlemény szerint a ceglédi férfi több sörétes, golyós és vadász lőfegyver tartására rendelkezett engedéllyel, továbbá házilagos lőszerelésre és újratöltésre is engedélyt szerzett 2022-ben.

A vádlott 2024 októberétől több mint hat hónapon keresztül legalább 500 lőszert gyártott le az otthonában. A lőszereket az egyik ismerősének értékesítette közel 130 ezer forintért.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását, valamint a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközök elkobzását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság dönt - áll a közleményben.