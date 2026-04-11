Lázár János: Elindultunk! 1 millió kézfogásra fel!

Nem akármilyen vállalást tett a miniszterelnök a választás előtt egy nappal! Különleges útra indult Orbán Viktor, ugyanis az a cél, hogy ma 1 millió magyarral kezet fogjanak, és elmondják nekik, hogy holnap választás, Magyarországnak pedig békére és biztonságra van szüksége, ezért a Fidesz a biztos választás.

Azt azonban nem lehetett tudni, hogy a busz, amelyen Orbán Viktor mellett Szijjartó Péter és Lázár János is ott van, merre indul. Utóbbi árulta el a titkot.

A buszon közben elképesztő a hangulat. Magát az utat a miniszterelnök jelentette be.

1 millió kézfogásra fel! Hajrá, Fidesz! Húzzuk be!

– írta Orbán Viktor az alábbi videóhoz.

Ahogy az a videóból is kiderült, Orbán Viktor az utat nem kézfogással, hanem kézcsókkal kezdte, ahogy azt a miniszterelnök mindig teszi, ha hölggyel találkozik - írja a Ripost.