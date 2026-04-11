Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Lázár János: Elindultunk! 1 millió kézfogásra fel!

Elképesztő útra indult Orbán Viktor. A miniszterelnök nem kisebb vállalást tett, mint, hogy egyetlen nap alatt egymillió emberrel fog kezet. Most az is kiderült, hogy a busz, amellyel nekivágott az útnak, merre indul.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.11. 09:32
országjárás kampányzáró Orbán Viktor Lázár János

Nem akármilyen vállalást tett a miniszterelnök a választás előtt egy nappal! Különleges útra indult Orbán Viktor, ugyanis az a cél, hogy ma 1 millió magyarral kezet fogjanak, és elmondják nekik, hogy holnap választás, Magyarországnak pedig békére és biztonságra van szüksége, ezért a Fidesz a biztos választás.

Azt azonban nem lehetett tudni, hogy a busz, amelyen Orbán Viktor mellett Szijjartó Péter és Lázár János is ott van, merre indul. Utóbbi árulta el a titkot.

A buszon közben elképesztő a hangulat. Magát az utat a miniszterelnök jelentette be.

1 millió kézfogásra fel! Hajrá, Fidesz! Húzzuk be!

– írta Orbán Viktor az alábbi videóhoz.

Ahogy az a videóból is kiderült, Orbán Viktor az utat nem kézfogással, hanem kézcsókkal kezdte, ahogy azt a miniszterelnök mindig teszi, ha hölggyel találkozik - írja a Ripost.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
