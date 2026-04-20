„A mai napig várom, hogy Gábor hazajön” – Szívbemarkoló nyilatkozatot tett a kaszinóból eltűnt családapa édesanyja

Egy gyermek elvesztése akkora fájdalommal jár, hogy azt senkinek sem lenne szabad átélnie. Ezt Zsuzsanna is megtapasztalta, akinek a fia, Gábor 2024 nyarán elment a pécsi kaszinóba, majd soha többé nem tért haza. Hónapokkal később, egy hűvös novemberi napon a rendőrök közölték a családdal, hogy megtalálták a férfi holttestét. A kaszinóból eltűnt férfit azóta is gyászolja a családja.

Zsuzsanna máig képtelen elengedni a kaszinóból eltűnt, elhunyt fiát (Olvasói fotó)

Mint arról a Bors beszámolt, Kalányos Gábor azzal a tervvel ment el otthonról a játékbarlangba, hogy meggazdagodva tér haza. A családapa várakozásai nem jöttek be, így mintegy 170 ezer forintot bukott. A játék után felhívta a párját, akivel közölte a rossz hírt, majd annyiban maradtak, hogy a családfő gyalog indul haza Kővágószőlősre. Végül csak a településhez közeli Golgota erdős részéhez jutott el, ahol végül megtalálták a holttestét.

Kisfia mindössze 5 hónapos volt, amikor Kalányos Gábor elhunyt

A kaszinóból eltűnt férfi édesanyja képtelen elfogadni Gábor halálát

A férfi kisfia, Gáborka mindössze 5 hónapos volt az apja eltűnésekor, így a gyermeknek nem lesznek saját emlékei az édesapjáról. Kalányos Gábor ma, április 20-án lenne 29 éves. Az édesanyja képtelen feldolgozni a fia elvesztését.

Biztos vagyok benne, hogy soha nem leszek túl a fájdalmamon. A mai napig arra várok, hogy Gábor hazajöjjön... de persze nem jön

– mondta szomorúan a Metropolnak Zsuzsanna.

Gábor párja, a kis Gáborka édesanyja a tragédia óta új életet kezdett, egy másik férfi oldalán.

Sajnos messzire költöztek tőlem, így nagyon ritkán látom az unokámat. Néha felhívnak Messengeren. Az igaz, hogy az unokám édesanyja azt tanítja Gáborkának, hogy én vagyok a nagymamája, tehát tudhatom, hogy nem akarja tőlem a kisfiút elidegeníteni és ez megnyugtató

– zárta szavait Zsuzsanna.