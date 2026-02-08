RETRO RÁDIÓ

Körözik a Zámbó család tagját - a fiú nem akar találkozni a rokonokkal

Telefonon jelentkezett édesanyjánál a karácsony óta keresett, 13 éves Zámbó Márk. Az eltűnt fiú annyit közölt az aggódó szülővel, hogy jól van, majd azt kérte, ne keressék őt tovább. Izabella ennek az igénynek képtelen eleget tenni.

Szerző: Kóré Károly
Létrehozva: 2026.02.08. 14:45
A 13 éves Zámbó Márk karácsony előtt ment el a lakásotthonból, ám azóta nem tért vissza, és a családjánál sem jelentkezett. Az eltűnt fiúért az édesanyja egyre jobban aggódik. Izabella elmondása szerint, a kamaszt azért emelték ki a családjából, mert agresszív volt a szeretteivel.

Az eltűnt fiú hazatelefonált  Fotó: Olvasói

A családhoz került egy kiskutya, de megbeszéltük, hogy az állatot, bármennyire is aranyos, nem engedjük be a házba. A fiam ennek ellenére be akarta vinni, Marika pedig mondta neki, hogy nem ebben egyeztünk meg. Én csak a csörömpölésre és a zörgésre lettem figyelmes. Még az ablakot is betörték, Márkhoz ki is kellett hívnunk a mentőt. A sebét a kórházban varrták össze

 – mesélte a Metropolnak az édesanya.

Az eltűnt fiú állítja: jól van

A fiú korábban is többször elszökött az intézetből, de a leggyakrabban napokon belül megtalálták. Januárban egyébként a rendőrök ismét ráakadtak egy fővárosi közterületen, és be is vitték egy gyermekvédelmi intézménybe, ám ő ismét kereket oldott.

A család aggodalmát fokozza, hogy a kamasz hetekkel ezelőtt egy rémisztő posztot tett közzé: „Lehet, hogy már nem térek haza”!

Izabella a héten életjelet kapott a gyermekétől.

Felhívott telefonon. Annyit elmondott, hogy Budapesten van, és hozzátette, jól érzi magát ott, ahol tartózkodik. Megkért, hogy ne keressem tovább, de ezt természetesen nem tudom betartani 

– mondta az édesanya.

Zámbó Márkot a rendőrség természetesen körözi. Izabella szeretné, ha a gyámhatóság megszüntetné a kiemelést, és Márk hazamehetne hozzájuk. Iskolába jelenleg nem jár, ebből még lehetnek problémái, hiszen 16 éves koráig tanköteles. 

 

