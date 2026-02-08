Körözik a Zámbó család tagját - a fiú nem akar találkozni a rokonokkal

A 13 éves Zámbó Márk karácsony előtt ment el a lakásotthonból, ám azóta nem tért vissza, és a családjánál sem jelentkezett. Az eltűnt fiúért az édesanyja egyre jobban aggódik. Izabella elmondása szerint, a kamaszt azért emelték ki a családjából, mert agresszív volt a szeretteivel.

Az eltűnt fiú hazatelefonált Fotó: Olvasói

A családhoz került egy kiskutya, de megbeszéltük, hogy az állatot, bármennyire is aranyos, nem engedjük be a házba. A fiam ennek ellenére be akarta vinni, Marika pedig mondta neki, hogy nem ebben egyeztünk meg. Én csak a csörömpölésre és a zörgésre lettem figyelmes. Még az ablakot is betörték, Márkhoz ki is kellett hívnunk a mentőt. A sebét a kórházban varrták össze

– mesélte a Metropolnak az édesanya.

Az eltűnt fiú állítja: jól van

A fiú korábban is többször elszökött az intézetből, de a leggyakrabban napokon belül megtalálták. Januárban egyébként a rendőrök ismét ráakadtak egy fővárosi közterületen, és be is vitték egy gyermekvédelmi intézménybe, ám ő ismét kereket oldott.

A család aggodalmát fokozza, hogy a kamasz hetekkel ezelőtt egy rémisztő posztot tett közzé: „Lehet, hogy már nem térek haza”!

Izabella a héten életjelet kapott a gyermekétől.

Felhívott telefonon. Annyit elmondott, hogy Budapesten van, és hozzátette, jól érzi magát ott, ahol tartózkodik. Megkért, hogy ne keressem tovább, de ezt természetesen nem tudom betartani

– mondta az édesanya.

Zámbó Márkot a rendőrség természetesen körözi. Izabella szeretné, ha a gyámhatóság megszüntetné a kiemelést, és Márk hazamehetne hozzájuk. Iskolába jelenleg nem jár, ebből még lehetnek problémái, hiszen 16 éves koráig tanköteles.