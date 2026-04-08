RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Emberölés gyanúja miatt keresik a magyar férfit – felesége az áldozat

A rendőrség keresése egyelőre eredménytelen, ezért kérik a lakosok segítségét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 14:15
Módosítva: 2026.04.08. 15:19
emberölés körözés rendőrség

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást folytat emberölés bűntette miatta. A gyanúsítottat jelenleg is keresik.

Emberölés miatt keres egy férfit a rendőrség Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

Emberölés vádja miatt körözik az áldozat férjét

Egy nőt 2026. április 6-án találtak holtan szigethalmi otthonában. A gyanú szerint a sértettet a férje, a 41 éves F. Norbert bántalmazta, melynek következtében a 37 éves nő életét vesztette. A férfi felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését.

A rendőrség kéri, hogy akik F. Norbertet látták, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

A körözést ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
