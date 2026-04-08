Emberölés gyanúja miatt keresik a magyar férfit – felesége az áldozat

Emberölés vádja miatt körözik az áldozat férjét

Egy nőt 2026. április 6-án találtak holtan szigethalmi otthonában. A gyanú szerint a sértettet a férje, a 41 éves F. Norbert bántalmazta, melynek következtében a 37 éves nő életét vesztette. A férfi felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését.

A rendőrség kéri, hogy akik F. Norbertet látták, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.