Drogmámorban vezette a gyerekekkel teli autót az anyuka: "Vagány csaj vagyok, nem én leszek a hibás, ha meghaltok"

Hátborzongató felvétel került elő arról, ahogyan 2025 márciusában egy 50 éves drogos anyuka dicsérgeti magát: "Úgy hajtok mint egy rally versenyző, és egy vagány csaj." Faye Dawson látható, ahogyan elhagyja Staffordshire-i otthonát a sötétben, mielőtt felvenné tinédzser gyerekeit.

A drogos anyuka 130 km/h-val száguldott Fotó: Facebook

Mindezek után száguldozni kezdett a Vauxhall Corsa-n, azt kérdezgetve az utasoktól, hogy "Be vagytok csatolva? Mert, ha meghaltok, én nem vagyok értetek felelős. Nem vagyok egy biztonságos sofőr. Most alkoholt is ittam, és be is vagyok szívva, szóval még sokkal inkább veszélyes vagyok" - tette hozzá a drogos anya.

A felvételen jól látható hogy Dawson veszélyesen vezet a sötétben, átmegy a záróvonalakon, és levágja a körforgalmakat, mielőtt 130 km/h-nál megtörténik a baj. A furgon leszáguld az útról, nekiment a szegélynek, és megpördült, miközben az utasok beszorultak a járműbe - írja a The Sun.

A baleset előtt a kétségbeesett fiatal utasok hangját is lehet hallani, ahogyan egymást nyugtatják "tarts ki" felkiáltásokkal, és folyamatosan kérve Dawson-t, hogy "lassítson le".

Mennyit kapott a veszélyesen vezető drogos anyuka?

A drogos anya bűnösnek vallotta magát veszélyes vezetésben, és 14 hónap börtönbüntetést kapott, valamint 55 hónapnyi vezetéstől eltiltást.

A bíró, Richard McConaghy így kommentálta az esetet: "Csoda, hogy senkit sem ölt meg".

Az öt gyermekből négy megsérült. A 14 és 15 év közötti gyerekek közül az egyik eltörte a gerincét a balesetben.

"Azt hittem, hogy meg fogok halni. Nem járhatok iskolába, amíg fel nem épülök." - mondta a lány a gerincsérüléssel. "Azóta nagyon szorongok, ha autóban kell utaznom. Még mindig gyötörnek rémálmok és bevillannak képek. Gerincfájdalommal kellett élnem 6 hónapon keresztül."

A bíró hozzátette, hogy nem győzte meg Dawson arról, hogy megbánta volna, amit tett. Azonban a drogos anya védője így nyilatkozott róla:

"Soha többé nem ül volán mögé a traumatikus élmény miatt. Őszinte megbánást érez, és együttérez azokkal, akik aznap este az autóban voltak. Soha többé nem szeretne vezetni."