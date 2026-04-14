Baleset történt, nem járnak a villamosok Budapesten
Több megoldást is ajánl a közlekedőknek a BKK Info.
„A 47-es és a 49-es villamos a Szent Gellért tér – Műegyetem M és a Deák Ferenc tér M között nem közlekedik – baleset miatt” – tájékoztatott kedden délelőtt, 11 óra 16 perckor Facebook-oldalán a BKK Info.
A Budapest Közlekedési Központ az utasok számára a 9-es autóbusz, a 72-es trolibusz, illetve az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánlják.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre