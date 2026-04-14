Élete legrosszabb döntését hozta a magyar autótolvaj – Fotó

Engedély nélkül, ittasan vezetett és balesetet is szenvedett egy tiszapüspöki autótolvaj. Az elfogott férfi magyarázatot adott a tettére. Nem hiszed el, miért lopta el az autót!

Élete egyik legrosszabb döntését hozta a részeg autótolvaj (Fotó: police.hu)

Április 10-én, éjfél után pár perccel egy tiszapüspöki férfi beült egy, a szolnoki buszpályaudvarnál járó motorral hagyott autóba, és elhajtott, míg a tulajdonos az egyik üzletben tartózkodott. A szolnoki rendőrök a bejelentést követően azonnal a gépkocsi után mentek, közben értesítették Pest vármegyei kollégáikat az illetékességi területükre áthajtó autósról.

Nem jutott messze az autótolvaj

A férfi a könnyen megszerzett gépjárművel Tápiószele külterületén balesetezett, és sérülést szenvedett. A rendőrök elfogták a sofőrt. Az alkoholteszter pozitív értéket mutatott az autótolvajnál. Az egyenruhások előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol jármű önkényes elvétele bűntett, valamint járművezetés ittas állapotban vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A 35 éves férfi elmondta, hogy nem volt pénze hazamenni, és azért vitte el az autót, hogy majd azzal hazajut. Igaz, a lakhelyével ellentétes irányba indult. A rendőrök megállapították továbbá, hogy a sofőrnek nem volt érvényes jogosítványa, így engedély nélküli vezetés miatt is felelnie kell – írja a police.hu.