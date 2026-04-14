RETRO RÁDIÓ

Élete legrosszabb döntését hozta a magyar autótolvaj – Fotó

Spórolni akart, a gatyája is rámehet az akcióra. Erre biztos nem számított az autótolvaj.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.14. 10:59
Módosítva: 2026.04.14. 11:00
autótolvaj baleset ittas vezetés

Engedély nélkül, ittasan vezetett és balesetet is szenvedett egy tiszapüspöki autótolvaj. Az elfogott férfi magyarázatot adott a tettére. Nem hiszed el, miért lopta el az autót!

Élete egyik legrosszabb döntését hozta a részeg autótolvaj
Élete egyik legrosszabb döntését hozta a részeg autótolvaj (Fotó: police.hu)

Április 10-én, éjfél után pár perccel egy tiszapüspöki férfi beült egy, a szolnoki buszpályaudvarnál járó motorral hagyott autóba, és elhajtott, míg a tulajdonos az egyik üzletben tartózkodott. A szolnoki rendőrök a bejelentést követően azonnal a gépkocsi után mentek, közben értesítették Pest vármegyei kollégáikat az illetékességi területükre áthajtó autósról.

Nem jutott messze az autótolvaj

A férfi a könnyen megszerzett gépjárművel Tápiószele külterületén balesetezett, és sérülést szenvedett. A rendőrök elfogták a sofőrt. Az alkoholteszter pozitív értéket mutatott az autótolvajnál. Az egyenruhások előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol jármű önkényes elvétele bűntett, valamint járművezetés ittas állapotban vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki

A 35 éves férfi elmondta, hogy nem volt pénze hazamenni, és azért vitte el az autót, hogy majd azzal hazajut. Igaz, a lakhelyével ellentétes irányba indult. A rendőrök megállapították továbbá, hogy a sofőrnek nem volt érvényes jogosítványa, így engedély nélküli vezetés miatt is felelnie kell – írja a police.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu