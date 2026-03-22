Elrajtolt minden idők legnagyobb Telekom Vivicittája – több mint 38 ezer futó ünnepli a mozgást Budapesten

Szombaton hivatalosan is kezdetét vette a 41. Telekom Vivicittá, amely már az első napon rekordokat döntött és igazi városi sportünneppé változtatta Budapestet. A tavasz egyik legnagyobb szabadidősport-eseményére idén több mint 38 ezer nevezés érkezett, így a rendezvény minden korábbi részvételi csúcsot megdöntött.

A képen mozgássérült futók láthatók, akik speciális futószékekben vagy segédeszközökkel vesznek részt a versenyen. Arcukon elszántság és mosoly tükröződik, miközben teljes erőbedobással haladnak előre a futópályán. Mellettük segítők és önkéntesek futnak, támogatva őket a mozgásban és a biztonságban. Ilyen volt idén a Vivicittá!

Kép: Budapest Sportiroda

Erő, kitartás, közösség – különleges futók a Vivicittá versenyén

A nyitónap a rövidebb távok, a családi futamok és a fesztiválhangulat jegyében telt. Már a reggeli órákban megtelt élettel a Margitsziget, amely a futók, szurkolók és családtagok tömegével igazi sportfesztiválközponttá alakult. A program a hagyományokhoz hűen a SUHANJ! futammal indult, amelyre idén akkora volt az érdeklődés, hogy a szervezők már előzetesen telt házat hirdettek.

A Telekom Vivicittá mindig is sokkal több volt egy egyszerű sportversenynél: ez az egészség, az összetartozás és a város közös ünnepe is egyben

– mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető igazgatója. Hozzátette:

Fantasztikus érzés látni ezt a lüktető energiát a Margitszigeten, és tudni, hogy idén minden eddiginél többen, több mint 38 ezren neveztek. Soha nem volt még ekkora a Vivicittá.

„Mindenki győztes volt!” – felemelő jelenetek a Vivicittá futóversenyről

A 900 fős SUHANJ! futam különleges pillanata volt a napnak, hiszen fogyatékkal élő és ép sportolók együtt álltak rajthoz, megmutatva, hogy a mozgás öröme valóban mindenkié. A közös rajt erős szimbolikával indította el a kétnapos eseményt, amely idén is az elfogadás és az összetartozás üzenetét hangsúlyozza.

A szombati programban a 7 kilométeres Midicittá és a különböző rövidebb fesztiválfutamok kapták a főszerepet. Ezek a távok ideális lehetőséget kínáltak azoknak is, akik még csak most ismerkednek a futással. A pálya mentén felállított zenei pontok tovább erősítették a fesztiválhangulatot, így nemcsak a futók, hanem a szurkolók is aktív részesei lehettek az élménynek.

Vasárnap a hosszabb távok vették át a főszerepet: a 10 kilométeres futam és a klasszikus félmaraton várta a legkitartóbbakat. A szervezők 20 zenei és szurkolói ponttal készülnek, hogy végig motiváló, fesztiválszerű hangulatban tartsák a mezőnyt.