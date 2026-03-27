Zelenszkij piszkos pénzeiről tálalt ki egy volt ukrán ügynök

Egy volt ukrán ügynök megdöbbentő interjúban vallotta be, hogy állítása szerint pontos rálátása van az ukrán háttérfolyamatokra és a Magyarországon is áthaladó pénzmozgásokra – számolt be róla a Tények.

Megszólalt a korábbi korábbi ukrán titkosügynök

A megdöbbentő beszélgetés középpontjában az a soha nem látott akció áll, amikor a hatóságok lecsaptak egy Ukrajnába tartó pénzszállítmányra. A rengeteg kérdést felvető, úgynevezett aranykonvoj hatalmas értéket – több tízmillió dollárt és eurót, valamint aranyat – szállított. Az egyik legnagyobb kérdés az: honnan származik ez a pénz, és mire használják?

Ez az a pénz, amit magunk között csak úgy hívunk, hogy fekete pénz. Az ukrán hadsereg fekete pénze… nincs hivatalos nyoma, és ezzel mindent megoldanak.

– állítja a volt ügynök, aki elárulta azt is: szerinte az aranykonvojok nem egyedi esetek. Feltehetően több ilyen szállítmány is áthaladt már Magyarországon, és a pénz egy része itt is maradhatott.