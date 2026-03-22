Egy robot megdöntötte a Rubik-kocka gyorsasági világrekordját, több mint egy évtizedes csúcs dőlt meg ezzel

Egy brit testvérpár egy egyetemi projekt keretein belül olyan robotot épített, amely elképesztő gyorsasággal oldja meg a Rubik-kocka 4×4-es változatát. A teljesítmény bizonyítja, mire képes a modern robotika és az algoritmikus gondolkodás.

45,3 másodperc alatt rakta ki a robot a Rubik-kocka 4x4-es vátozatát Fotó: Mas Jono/Shutterstock

4 × 4-es Rubik-kocka, kevesebb mint 50 másodperc alatt

A Rubik-kocka ma is a világ egyik legismertebb logikai játéka. 1974-ben alkotta meg Rubik Ernő, eredetileg oktatási céllal, hogy segítse a térbeli gondolkodás megértését.

A játék azonban hamar globális jelenséggé vált.

Még mostanában is rendeznek kocka világbajnokságokat. Igaz, a robotok még megsem közelítik az emberi teljesítményt Fotó: Judy Doe/Shutterstock

Matthew és Thomas Pidden fejlesztése 45,3 másodperc alatt oldotta meg a kockát – ezt az eredményt a Guinness World Records is hitelesítette. A rekord különösen figyelemre méltó, hiszen egy több mint egy évtizede fennálló csúcsot sikerült felülmúlni: a korábbi, 1 perc 18,68 másodperces időt még 2014-ben állították fel.

A projekt a Bristoli Egyetemen indult diplomamunkaként. A testvérek célja az volt, hogy a technológia és a szenvedély ötvözésével valami rendkívülit hozzanak létre.

Úgy döntöttem, hogy a diplomamunkám részeként megdöntöm a rekordot. Gyerekkoromban mindig is szerettem a Rubik-kockákat és az informatikát. A kettő ötvözése természetes lépésnek és remek projektnek tűnt

– nyilatkozta Matthew.

Elmagyarázták a folyamatokat is, amelyek mentén a robot dolgozik. A rendszer központi váza rögzíti a kockát, miközben négy mechanikus kar precízen forgatja annak rétegeit. A robot először beolvassa a kocka aktuális állapotát, majd egy speciálisan fejlesztett algoritmus kiszámítja a lehető leggyorsabb megoldási lépéssort.

Hogyan dolgoztak a robotok?

A folyamat kulcsa a pontos vizuális felismerés és a villámgyors végrehajtás. A robot karjai ezt követően egy rendkívül gyors mozdulatsorozatot hajtanak végre, amíg a kocka minden oldala egységes színű nem lesz. „A robot két kamerát használ a kocka beolvasásához. Mindkét kamerát fizikai, csúszó műanyag redőnyök takarták el. Ezeket minden rekordkísérlet elején kézzel eltávolították.”

Egy robot éppen kirak egy Rubik-kockát. Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE/MTI

A klasszikus kocka hat oldalán kilenc-négyzetes felosztás található, különböző színekben. A cél egyszerűnek tűnik: minden oldal legyen egyszínű. A háttérben azonban hatalmas matematikai komplexitás rejlik, több mint 43 kvintillió lehetséges kombinációval.

Talán elmondható, hogy a gép gyorsabban dolgozik, mint az ember. Te mennyi idő alatt rakod ki?