Pánczél Károly Ócsán: Nehogy már Brüsszelből döntsék el, hogy kikkel akarunk együtt élni
Ma azzal tudunk tenni egy független, szuverén Magyarországért, hogy elmegyünk szavazni és másokat is erre buzdítunk.
Az ócsai országjárás második szónoka Pánczél Károly, a kormánypártok képviselője volt, aki elsőként a Bóna Zoltánra való szavazásra buzdított, majd pedig megköszönte a megjelenteknek az évtizedes támogatást.
Kiemelte,
Hozzátette, a szuverenitás azt is jelenti, hogy megvédjük a családtámogatásunkat, nyugdíjrendszerünket.
Nehogy már Brüsszelből döntsék el, hogy kikkel akarunk együtt élni
– jelentette ki a képviselő. Hozzátette, egy független országban a legfontosabb, hogy békesség legyen, hogy mindenáron elkerüljük a háborút.
Kiemelte, önálló, felelős kormánya akkor lehet Magyarországnak, ha az ócsai körzetben is nyernek a kormánypártok, és jelöltjük, Bóna Zoltán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre