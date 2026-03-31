Pánczél Károly Ócsán: Nehogy már Brüsszelből döntsék el, hogy kikkel akarunk együtt élni

Az ócsai országjárás második szónoka Pánczél Károly, a kormánypártok képviselője volt, aki elsőként a Bóna Zoltánra való szavazásra buzdított, majd pedig megköszönte a megjelenteknek az évtizedes támogatást.

Kiemelte,

ma azzal tudunk tenni egy független, szuverén Magyarországért, hogy elmegyünk szavazni és másokat is erre buzdítunk.

Hozzátette, a szuverenitás azt is jelenti, hogy megvédjük a családtámogatásunkat, nyugdíjrendszerünket.

Nehogy már Brüsszelből döntsék el, hogy kikkel akarunk együtt élni

– jelentette ki a képviselő. Hozzátette, egy független országban a legfontosabb, hogy békesség legyen, hogy mindenáron elkerüljük a háborút.

Kiemelte, önálló, felelős kormánya akkor lehet Magyarországnak, ha az ócsai körzetben is nyernek a kormánypártok, és jelöltjük, Bóna Zoltán.