Bóna Zoltán: A Fidesz az egyetlen garancia, hogy a pénzünk ne Kijevbe, a férfiak pedig ne háborúba menjenek

A rendezvény kezdetén Bóna Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje arról beszélt, hogy az elszabaduló árakra a rezsicsökkentés, és az ársapka bevezetése volt a megoldás. A fiatalabbaknak otthontereméssel, az idősebbeknek 13. havi nyugdíjjal tették könnyebbé a boldogulást.

A következő ciklusra is maradtak azonban feladatok. Hozzátette:

a Fidesz az egyetlen garancia, hogy a pénzünk ne Kijevbe, a férfiak pedig ne háborúba menjenek.

Bóna, aki a Fidesz-KDNP Pest vármegyei 9. számú választókerületében indul a választáson, azt is leszögezte: Orbán Viktor az, aki Magyarországon kívül tudja tartani a genderpropagandát, a migrációt, és a háborút. A választási eredményekről szólva azt mondta, a kilátások több, mint biztatóak, de nem szabad hátradőlni. A célegyenesben magasabb fokozatba kell kapcsolni, és „ha így teszünk, győzni fogunk.”