Bóna Zoltán: A Fidesz az egyetlen garancia, hogy a pénzünk ne Kijevbe, a férfiak pedig ne háborúba menjenek

Orbán Viktor előtt Bóna Zoltán is színpadra lépett az ócsai országjáráson.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 18:26
A rendezvény kezdetén Bóna Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje arról beszélt, hogy az elszabaduló árakra a rezsicsökkentés, és az ársapka bevezetése volt a megoldás. A fiatalabbaknak otthontereméssel, az idősebbeknek 13. havi nyugdíjjal tették könnyebbé a boldogulást.

Bóna Zoltán Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A következő ciklusra is maradtak azonban feladatok. Hozzátette:

a Fidesz az egyetlen garancia, hogy a pénzünk ne Kijevbe, a férfiak pedig ne háborúba menjenek.

Bóna, aki a Fidesz-KDNP Pest vármegyei 9. számú választókerületében indul a választáson, azt is leszögezte: Orbán Viktor az, aki Magyarországon kívül tudja tartani a genderpropagandát, a migrációt, és a háborút. A választási eredményekről szólva azt mondta, a kilátások több, mint biztatóak, de nem szabad hátradőlni. A célegyenesben magasabb fokozatba kell kapcsolni, és „ha így teszünk, győzni fogunk.”

Top hírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
