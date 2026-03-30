A szakadó eső sem riasztotta vissza az embereket: rengetegen voltak Orbán Viktor szolnoki országjárásán - Galéria
Mutatjuk a legjobb fotókat az eseményről!
Orbán Viktor országjárása Szolnokon folytatódott. Bár szakadt az eső ez nem riasztotta vissza az embereket attól, hogy részt vegyenek az eseményen. Teljesen megtelt a Tiszai Hajósok tere.
A kormányfő az eseményen kiemelte: Magyarországon egyetlen párt van, amely képes biztosítani az ország biztonságát és ez a Fidesz. Orbán Viktor a felszólalásában hangsúlyozta: hazát csak szeretetre és összefogásra lehet építeni, gyűlöletre nem.
Nézd meg galériánkat a szolnoki békemenetről:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre