Nem sokon múlt: majdnem erdőtüzet okoztak a Normafán

Döbbenetes képsorok kíséretében számolt be a felelőtlen kirándulók viselkedésről a Normafa Park hivatalos közösségi oldala. A Facebookon tettek közzé egy bejegyzést arról, hogy miközben a fővárosiak ezrei özönlenek ki a friss levegőre, egyesek úgy gondolják, hogy a természet lágy ölén minden szabály alól mentesülnek. Az üzemeltetők az elmúlt napok ellenőrzései során rengeteg olyan összetákolt, illegális tűzrakóhelyet találtak, amelyek mellett ott hagyták a parazsat, a szemetet és a gyúlékony anyagokat – ezzel pedig óriási katasztrófát is okozhattak volna.

Hihetetlenül felelőtlenek azok a kirándulók, akik a Normafa területén nem a kijelölt tűzrakó helyeken gyújtanak tüzet. A száradó aljnövényzet és az avar ugyanis könnyen erdőtüzet okozhat! (Fotó: Normafa Park / Facebook)

Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt baj a Normafa területén

Az üzemeltetők nem kertelnek: a közleményük szerint valóban csak a véletlennek köszönhető, hogy nem történt tragédia.

A Széchenyi-hegy régi katonai területén, a volt lokátordomboknál, a Hegyhát út közelében meggyulladt az avar és a száraz aljnövényzet. A minden jel szerint egy eldobott fáklya okozta tüzet a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói fékezték meg. Csupán nekik köszönhető, hogy az esetből nem lett pusztító erdőtűz

– számolt be róla a Normafa Park.

Elszenesedett fadarab az avarban a Normafán – hajszálon múlt a természeti katasztrófa (Fotó: Normafa Park / Facebook)

A tavaszi szél és a száraz aljnövényzet kombinációja olyan, mint egy puskaporos hordó – egyetlen el nem oltott parázs is elég ahhoz, hogy percek alatt megállíthatatlan erdőtűz keletkezzen. A Normafa ráadásul különösen veszélyeztetett terep, hiszen a sűrű erdő és a meredek lejtők miatt a tűzoltók dolga is pokoli lenne, ha lángra kapna a terület.

Sokan azt hiszik, ha kövekkel körberakják a tüzet, már biztonságban vannak. Ez azonban óriási tévhit! A föld alatti gyökerekben ugyanis a parázs akár hosszú órákig is izzhat észrevétlenül, hogy aztán méterekkel arrébb lobbanjon fel a tűz, amikor már mindenki hazament.

– figyelmeztetnek a szakemberek a közösségi portálon közzétett bejegyzésben.

A biztonságot áldozta fel a kényelem oltárán az az illegális tűzgyújtó, aki így rakott tüzet a Normafán (Fotó: Normafa Park / Facebook)

Brutális bírság vagy még rosszabb is jöhet egy illegális tűzgyújtás után

A Normafa Park munkatársai arra kérik a kirándulókat, hogy felejtsék el az egyéni akciókat. A területen kijelölt, biztonságos tűzrakóhelyek állnak rendelkezésre, de ezek használatának is megvannak a szigorú szabályai. Aki viszont a bokrok mélyén, eldugott helyeken sütögeti a pecsenyéjét, szalonnáját vagy kolbászát, az nemcsak a természetet, hanem a saját pénztárcáját is veszélyezteti.