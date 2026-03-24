Nem sokon múlt: majdnem erdőtüzet okoztak a Normafán
Csak a vakszerencsén és az üzemeltetők éberségén múlt, hogy Budapest legnépszerűbb kirándulóhelye nem vált a lángok martalékává az elmúlt napokban. A Normafa Park drámai hangvételű közleményben figyelmeztet: a „hétvégi túlélők” illegális tűzrakóhelyekkel borították el az erdőt, kockáztatva ezzel mindannyiunk biztonságát.
Döbbenetes képsorok kíséretében számolt be a felelőtlen kirándulók viselkedésről a Normafa Park hivatalos közösségi oldala. A Facebookon tettek közzé egy bejegyzést arról, hogy miközben a fővárosiak ezrei özönlenek ki a friss levegőre, egyesek úgy gondolják, hogy a természet lágy ölén minden szabály alól mentesülnek. Az üzemeltetők az elmúlt napok ellenőrzései során rengeteg olyan összetákolt, illegális tűzrakóhelyet találtak, amelyek mellett ott hagyták a parazsat, a szemetet és a gyúlékony anyagokat – ezzel pedig óriási katasztrófát is okozhattak volna.
Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt baj a Normafa területén
Az üzemeltetők nem kertelnek: a közleményük szerint valóban csak a véletlennek köszönhető, hogy nem történt tragédia.
A Széchenyi-hegy régi katonai területén, a volt lokátordomboknál, a Hegyhát út közelében meggyulladt az avar és a száraz aljnövényzet. A minden jel szerint egy eldobott fáklya okozta tüzet a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói fékezték meg. Csupán nekik köszönhető, hogy az esetből nem lett pusztító erdőtűz
– számolt be róla a Normafa Park.
A tavaszi szél és a száraz aljnövényzet kombinációja olyan, mint egy puskaporos hordó – egyetlen el nem oltott parázs is elég ahhoz, hogy percek alatt megállíthatatlan erdőtűz keletkezzen. A Normafa ráadásul különösen veszélyeztetett terep, hiszen a sűrű erdő és a meredek lejtők miatt a tűzoltók dolga is pokoli lenne, ha lángra kapna a terület.
Sokan azt hiszik, ha kövekkel körberakják a tüzet, már biztonságban vannak. Ez azonban óriási tévhit! A föld alatti gyökerekben ugyanis a parázs akár hosszú órákig is izzhat észrevétlenül, hogy aztán méterekkel arrébb lobbanjon fel a tűz, amikor már mindenki hazament.
– figyelmeztetnek a szakemberek a közösségi portálon közzétett bejegyzésben.
Brutális bírság vagy még rosszabb is jöhet egy illegális tűzgyújtás után
A Normafa Park munkatársai arra kérik a kirándulókat, hogy felejtsék el az egyéni akciókat. A területen kijelölt, biztonságos tűzrakóhelyek állnak rendelkezésre, de ezek használatának is megvannak a szigorú szabályai. Aki viszont a bokrok mélyén, eldugott helyeken sütögeti a pecsenyéjét, szalonnáját vagy kolbászát, az nemcsak a természetet, hanem a saját pénztárcáját is veszélyezteti.
A szabályszegők súlyos természetvédelmi bírságra számíthatnak, sőt: ha a gondatlanságból tűz keletkezik, az már büntetőjogi kategória.
A park vezetése arra kér minden jóérzésű kirándulót, hogy ha bárhol illegális tűzrakást látnak, ne menjenek el mellette szó nélkül:
- figyelmeztessék egymást, vagy
- jelezzék a problémát az illetékeseknek, mielőtt tényleg tragédia történik!
Egyetlen felelőtlen mozdulat elég ahhoz, hogy hamuvá váljon mindaz, amit a természet évtizedek alatt épített fel.
