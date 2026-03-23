Négy mentőautót gyújtottak fel egy zsinagóga előtt - Videó

Négy önkéntes mentőautót gyújtottak fel hétfő reggel egy londoni zsinagóga előtt. A gyanú szerint a bűncselekményt antiszemita gyűlölet fűtötte. A rendőrség nyomozást indított a késő esti gyújtogatást követően, a Zsidó Közösségi Mentőszolgálat járműveinek felgyújtása miatt – számolt be róla a Daily Mail.

A videón jól látszik, amint a támadók felgyújtják az önkéntesek mentőautóit. Fotó: AFP

Hat tűzoltóautó és 40 tűzoltó vonult ki hajnali 1:45 körül a Golders Green-i Mchzike Hadath zsinagóga közelében található Highfield Roadra, hogy eloltsák a lángokat. Az információk szerint senki sem sérült meg a gyújtogatás során. A közösségi médiában megosztott biztonsági kamerafelvételen három kapucnis gyanúsított látható, akik egy parkoló mentőautóhoz közelednek, mielőtt az kigyullad. Ezután elmenekülnek a helyszínről.

Egy másik képen a lángokban álló mentőautók láthatók, a háttérben több hangos robbanás hallatszik, amelyeknek az ereje miatt – melyeket feltehetően a mentőautók fedélzetén lévő gázpalackok okoztak – egy közeli lakótömb ablakai is betörtek.

Sir Keir Starmer elítélte a „mélyen megrázó” támadást, és azt mondta:

Gondolataim a zsidó közösséggel vannak, akik ma reggel erre a szörnyű hírre ébrednek. Az antiszemitizmusnak nincs helye a társadalmunkban. Bárki, aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a rendőrségen.

Gideon Falter, az Antiszemitizmus Elleni Kampány vezérigazgatója azt mondta: „Teljesen megtört a szívünk, hogy Nagy-Britannia ilyen mélyre süllyedt. Ez a szörnyű cselekedet valóban új mélységeket tár fel.”

A mentőautókat az önkéntesek által működtetett Hatzola zsidó szervezet biztosította, amely ingyenes sürgősségi orvosi ellátást és kórházakba szállítást biztosít. A környéken lakókat elővigyázatosságból kitelepítették, a környező utakat pedig lezárták.

A Hatzola-t 1979-ben alapítottak és önkéntesek működtetik. Letartóztatások nem történtek az ügyben, és mindenkit, aki információval rendelkezik, arra kérnek, hogy jelentkezzen.