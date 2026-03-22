Szívszaggató: esküvője előtt rohant kamionnak Norbert

A tragikus baleset március 21-én, szombaton hajnalban, az erdélyi DN19-es úton történt: a 30 éves Norbert éppen Sárköz és Józsefháza között autózott hajnali fél hat környékén, amikor megtörtént a katasztrófa: a fiatal sofőr átsodródott a szembe jövő sávba és egyenesen nekirohant egy 58 éves moldáviai vezette kamionnak. A kamionos ép bőrrel megúszta a balesetet, Norbin azonban már nem lehetett segíteni. A férfi éppen Sárközön élő barátnőjétől kocsikázott haza hatalmas boldogságban: a fiatalok augusztusban tartották volna esküvőjüket.

Norbi a baleset előtt a menyasszonyánál járt. A fiatalok augusztusban tartották volna esküvőjüket

Esküvőre készült a halálos baleset áldozata

Úgy tudjuk, hogy a rémült kamionos azonnal értesítette a segélyhívót, a mentők, a tűzoltók és a rendőrök pedig perceken belül megérkeztek és lezárták a területet. A kamionhoz képest apró kocsi szinte elemeire tört, a fiatal élettelenül hevert a roncsban. Bár a tűzoltók rögtön kiszedték a totálkáros autóból, segíteni már nem tudtak rajta: a mentők ugyan többször próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni, a helyszínen meghalt. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, Norbert ismerősei abban azonban biztosak: a fiatal nem ivott vagy drogozott, mielőtt kocsiba ült volna. Információink szerint ugyanis Norbert soha nem nyúlt drogokhoz, az alkohollal is csínján bánt. Egyébként is megfontolt férfi hírében állt: soha nem volt bulizós, a dolgos, nyugodt életet szerette. Két helyen is dolgozott: otthonában gazdálkodott és mezőgazdasági munkát végzett, mellette pedig egy gyárban kereste kenyerét. Szerelmével is régóta együtt volt már, a fiatal nővel nemrégiben jegyezték el egymást, most pedig éppen életük legboldogabb szakaszához értek: esküvőre készültek. Információink szerint a lagzit augusztusban tartották volna, a végzetes baleset előtt pedig a férfi éppen barátnőjétől indult haza, akivel az esküvő részleteiről beszéltek.

Norbi családja azóta is romokban hever, tragédiáját pedig csak még szörnyűbbé teszi, hogy a férfi édesapja kísértetiesen hasonló körülmények között és életkorban hunyt el: ő is pont 30 éves volt, amikor egy szörnyű balesetben életét vesztette. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, a rendőrség a történtek után megszondáztatta a kamionost, a műszer negatív eredményt mutatott. A zsaruk tovább nyomoznak, jelenleg is vizsgálják a halálos baleset körülményeit.