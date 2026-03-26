Magyar segítséggel tartják távol az afrikai elefántokat

Az elefántok szinte felfoghatatlan nehézségeket képesek okozni Afrikában. A hatalmas állatok mindössze pár óra alatt tönkre tudják tenni a termőterületeken az egész szezon termését. Ez a konfliktus akár összecsapásokká is fajulhat az ott élő emberek és az elefántok között.

Az elefántok élettere is egyre szűkül, miközben az embereknek több termőföldre van szükségük (Fotó: Hír TV)

Megugró népesség, tömeges elefántvadászat

A kontinensen egyre inkább zsugorodik a vadállatok élettere. Az emberek száma Afrikában 500 évvel ezelőtt még nagyjából 15 millió volt, ez azonban az ezredfordulóra 900 millióra nőtt. Mostanra a népesség eléri a másfél milliárdot. A több embernek több élelemre, ezért több termőterületre van szüksége, ami az állatok élőhelyét szűkíti tovább.

Ezzel együtt az elefántokat is védeni kell, hiszen a korábbi, brutális mértékű vadászat miatt a számuk jelentősen csökkent. Eleinte a nagy agyarú bikákat ejtették el a vadászok. A csontokat rengeteg mindenre használták, készítettek belőlük például biliárdgolyót, protézist, de zongorabillentyűt is. Becslések szerint a 19. század elején még közel 30 millió példány élt Afrikában, a tömeges vadászatok miatt azonban ez a szám 1989-re 625 ezerre csökkent.

Meg kell találni az arany középutat

A fent említettek miatt meg kell találni azt a megoldást, ami az embereknek és az elefántoknak is megfelelő. Carel Verhoef természetvédelmi szakértő kitalálta, hogy remek megoldás lehet erre a drónozás.

Itt konkrétan ember-elefánt konfliktuskezeléssel foglalkozunk. Ez a rész, ahol vagyunk, régen vadvédelmi terület volt, de idővel emberek telepedtek le itt. Van itt egy iskola is, közvetlenül mellettünk, és ez valóban konfliktusterületté válik az emberek és különösen az elefántok között

– mondta a szakember a Hír Tv riportjában.

A projektet úgy nevezték el, hogy Kazi Ya Tembo, ami szuhaéliül annyit tesz, hogy elefántmunka. A szervezet jelenleg Tanzániában használja a módszert, és az a céljuk, hogy az emberek és az elefántok békében élhessenek egymás mellett.

Hőkamerás drónokat használunk, hogy éjszaka is tudjunk dolgozni, mert a konfliktusok nagy része ekkor történik. A drónoknak köszönhetően most először képesek vagyunk biztonságban tartani az őreinket, és megadni nekik az eszközöket ahhoz, hogy éjszaka is tudjanak dolgozni. Azt gondolom, hogy nagyon sikeresek vagyunk, hiszen 98%-os a sikerrátánk. Nincsenek emberi áldozatok, és nagyon korlátozott a terméskiesés is, de sajnos ez egy mindennapos munka, az embereinknek minden este kint kell lenniük és szétválasztani embert és elefántot

– mondta Carel Verhoef.