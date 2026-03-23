Most ingyen megnézheted a Magyar menyegzőt a Fonóban – találkozhatsz az alkotókkal is!
Aki még nem látta, most ingyen megnézheti a népszerű magyar filmet és beszélgethet az alkotókkal. A Magyar menyegzőt vetítik a Fonóban.
A Fonó Budai Zeneházban ingyenes program és közönségtalálkozó keretében ma, március 23-án 17 órakor levetítik a Magyar menyegző című filmet, a Jászai Mari-díjas Törőcsik Franciska (a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja) főszereplésével és a Kossuth-díjas Pál István Szalonna és bandája közreműködésével.
A 2025-ös év egyik nagy sikere a magyar romantikus zenés néptáncfilm, amely a népi hagyományok és kultúra erejét bemutató történetet dolgoz fel.
Az ingyenes mozi után 18.30-tól a nézők kerekasztal-beszélgetésen találkozhatnak a film rendezőjével, Káel Csabával, az egy személyben operatőrként és producerként közreműködő Lajos Tamással és a filmben játszó népzenésszel, Hamar Dániellel, a Muzsikás Együttes tagjával. Az est házigazdája, Kocsondi Márk minden közreműködő nevében szeretettel várja az érdeklődőket.
A Magyar menyegző a 70-es évek végén játszódik
A Békési Miksa forgatókönyvéből készült Magyar menyegző két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. Az erdélyi, kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. A két fiatalnak azonban hamarosan olyan döntéseket kell meghoznia, amelyeknek a következményei kiszámíthatatlanok.
