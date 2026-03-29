Ez a közös a köpködő fantomban és a budapesti palacsintaőrületben
A héten a Metropol legolvasottabb cikkei között szerepel egy kvíz, amiben kipróbálhatod, mennyire vagy képben a nevekkel. A TOP5 cikkbe befért még a békásmegyeri köpködő fantom, valamint palacsintás Roby is.
A héten a Metropol legolvasottabb cikkei között szerepelt a fiú- és lánynevek felismerését próbára tevő szórakoztató névkvíz, a Békásmegyert rémisztő „köpködő fantom” története, valamint a következő napok időjárására figyelmeztető, havazást is ígérő előrejelzés. Emellett hatalmas érdeklődést váltott ki a budapesti palacsintaőrület Robyval és a debreceni erdei remete, Imre bácsi különleges, a természetben zajló orvosi vizsgálata. Vagyis a köpködő fantomban és a budapesti palacsintaőrületben az a közös, hogy mindkettő toplistás figyelmet vívott ki a héten a Metropol olvasóinak körében. Jöjjenek a részletek!
Meg tudod különböztetni a fiú- és lányneveket? Derítsd ki a kvízünkkel!
A hét egyik legolvasottabb cikke egy meglepően szórakoztató névkvíz volt, amelyben kipróbálhatod, mennyire ismered fel a fiú- és lányneveket. A cikk kiemeli, hogy a modern uniszex nevek és a kultúrák közötti eltérések bárkit könnyen összezavarhatnak. Olvasók ezrei kattintottak rá, hogy teszteljék tudásukat olyan nevekkel, mint a Noel, a Nikita vagy a Dominique. A játék egyszerre szórakoztató és tanulságos, hiszen új neveket ismerhetünk meg, miközben rájöhetünk, mennyire vagyunk jártasak a névadás világában. Nem csoda, hogy a cikk villámgyorsan a hét kedvence lett! A kvízt ezen az oldalon érheted el!
Köpködő fantom ólálkodik Békásmegyeren: vigyázz, idősekre is utazik!
Békásmegyer utcáit egy igazán hátborzongató „fantom” járja: a furcsa külsejű nő nemcsak beszólogat, hanem tombol, köpköd, sőt, legutóbb egy nyugdíjast meg is támadott. A helyiek szerint a nő gyakran részeg, agresszíven viselkedik, kukákat borogat, és cigit vagy pénzt követel az arra sétálóktól. Többen próbálták elkerülni, de a fantom kiszámíthatatlan viselkedése miatt ez nem mindig sikerült. Az esetek alapján a rendőrséget is többször hívták, de a nő továbbra is rémisztő jelenségként kísérti a környéket. Az olvasók számára a cikk igazi városi horrortörténetként szolgál, felhívva a figyelmet a közbiztonság fontosságára. A teljes írást itt olvashatod!
Időjárás: 10 pokoli nap jön – a tél visszatér, havazás is lehet
A tavasz rövid időre visszavonul: a következő napokban a 20 fok körüli napsütést brutális lehűlés váltja, akár havazással és viharos széllel. A meteogyógyász, dr. Pintér Ferenc figyelmeztet, hogy a hirtelen hőmérséklet-változás és az erős szél komolyan megterheli a szervezetet, és ingerlékenységet, fáradtságot, sőt, szív- és érrendszeri problémákat is okozhat. A hét közepétől a nyugati országrészben már télies viszonyok köszöntöttek be: nappali 6-7 fok, erős eső, sőt, hó is előfordulhat. Érdemes most pihenni, mérni a vérnyomást, és felkészülni a következő 10 pokoli napra, amikor a tél újra beköszönt. Az időjárásról bővebben itt tájékozódhatsz!
Nutellás, pisztáciás vagy a titkos extra: egy falat boldogságért áll hosszan sorban a fél város!
Budapesten igazi palacsintaőrület tört ki: Roby, a Népszínház utcai palacsintás hét hónapja nyitotta meg kis üzletét, de már most hosszú sorok kígyóznak a pultjánál. Több mint 20 íz közül választhatunk – például nutellás, pisztáciás, dinnyés vagy a titkos extra –, és mindössze 300 forintba kerül darabja. A siker titka a minőség mellett Roby személyisége: kedves, közvetlen, viccelődő, így a vendégek nemcsak a palacsintáért, hanem a hangulatért is visszajárnak.
Március 28-án palacsintaevő versenyt is rendezett a Rákóczi téri Vásárcsarnokban, majd másnap átköltözik az új üzletbe a Kis József utca 18. szám alá, ahol szebb és tágasabb környezetben fogadhatja a vendégeket. Roby célja, hogy a közösséget tovább építse, és hogy mindenki jól érezze magát az általa teremtett, barátságos, szeretetteljes hangulatban. A palacsintás Roby mára nem csupán street foodos, hanem a városi közösséget összehozó vendéglátós lett. Az egyik legjobb palacsintásról itt tudhatsz meg többet!
Erdei remetéhez ment ki az orvos – Imre bácsi 20 éve él a fák között, ott zajlott a vizsgálat
Debrecen mellett, az erdő mélyén élő 65 éves Imre bácsi két évtizede választotta a magányt, elzárkózva a világ zajától. A Tündérkör Alapítvány azonban nem hagyta, hogy a kor előrehaladta veszélybe sodorja az idős férfit: ahelyett, hogy ő utazott volna a városba, ők vitték hozzá az orvost segítségül. Dr. Kerekes László az erdőben, Imre bácsi kalyibája előtt végezte el az alapvizsgálatot, miközben a férfi mellett hűséges macskái is ott lehettek.
A vizsgálat nemcsak orvosi ellenőrzés volt, hanem emberi kapcsolat is: türelem és közvetlenség oldotta fel a kezdeti tartózkodást. A segítők gondoskodtak arról is, hogy ha később kórházi kezelésre lenne szükség, a macskák továbbra is biztonságban legyenek. A történet a méltóságról, az empátiáról és a közösségi összefogásról szól: Imre bácsi így megőrizheti szabadságát és saját életét az erdőben, a természet és hűséges társai társaságában.A cikk részleteit itt találod!
Hírlevél-feliratkozás
