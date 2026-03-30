Feljelentették a Tisza Párt vásárhelyi-makói jelöltjét
Leitner Szilárd azt állítja, a Tisza Párt vásárhelyi-makói jelöltje eladott egy házat egy idős asszony feje fölül. A független országgyűlési képviselőjelölt azt kéri a Tiszától, hogy vizsgálja felül az ügyet.
Egy ingatlanüggyel jelentkezett vasárnap közösségi oldalán Leitner Szilárd. A független országgyűlési képviselőjelölt szerint egy Kolozsvári utcai ház kapcsán Ferenczi Gábor ingatlanosként visszaélést követhetett el egy idős makói asszonnyal szemben - írja a promenad24.hu.
Leitner Szilárd feljelentést tett rendőrségen
Mint a környezetéből megtudtuk, az asszony özveggyé vált, és ingatlanra lett volna szüksége. Ekkor felkereste Ferenczi Gábort, hogy segítsen neki. Az asszonynak egy bizonyos összeg a rendelkezésére állt, itt különböző forrásokból és számokat hallottam, úgyhogy erre nem szeretnék kitérni
– vezette fel Leitner Szilárd, majd hozzátette: Ferenczi Gábor 2019. november 8-án saját nevére megvásárolta a házat, míg az idős hölgy holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott.
2023. május 19-én Ferenczi Gábor értékesítette az ingatlant, annak ellenére, hogy az asszony még élt, tehát a feje fölül adta el azt
– jelentette ki Leitner.
Véleménye szerint felmerül a kérdés, hogy az asszony miért nem tett semmit, amikor feltehetően az ingatlant az ő pénzéből is vásárolták.
A hölgyet 2023. június 5-én a cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezték, ami azt jelentette, hogy nem léphetett fel. A gondnokság alá helyezés az ingatlan eladásának napján, 2023. május 19-én kezdődött meg
– ismertette a független jelölt, aki mindez alapján azt feltételezi, hogy az asszonyt átverték.
Feltenném a kérdést Márki-Zay Péternek és a Tisza Pártnak, hogy ők egy ilyen embert jelölnek? Arról volt szó, hogy utána néznek a jelölteknek, és hogy csak olyat jelölnek, aki nem érintett ilyen jellegű ügyekben. Feltételezem, hogy bűncselekmény történt
– jelentette ki Leitner, aki hétfőn feljelentést tett a makói rendőrségen.
Az országgyűlési képviselőjelölt videójában a lakosokat is megszólította. Mint mondta:
az asszony bizalommal fordult Ferenczi Gáborhoz, és végül pénz és ház nélkül maradt. Ferenczi Gábor most az önök bizalmát kéri. Vajon önök mi nélkül maradnak a végére?
Leitner Szilárd az ügyben egy nyílt levelet küldött a Tisza Párt Facebook-oldalának, melyben azt írta: több, a környezetéből származó visszajelzés szerint a hölgy életében gyakran panaszkodott arra, hogy megtévesztették. Ezért arra kéri a párt vezetését, hogy vizsgálják ki az ügyet, haladéktalanul szüntessék meg a közös munkát Ferenczi Gáborral és egyértelműen határolódjanak el tőle.
Íme a feljelentésről szóló videót:
