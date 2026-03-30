Feljelentették a Tisza Párt vásárhelyi-makói jelöltjét

Egy ingatlanüggyel jelentkezett vasárnap közösségi oldalán Leitner Szilárd. A független országgyűlési képviselőjelölt szerint egy Kolozsvári utcai ház kapcsán Ferenczi Gábor ingatlanosként visszaélést követhetett el egy idős makói asszonnyal szemben - írja a promenad24.hu.

Leitner Szilárd azt állítja, a Tisza Párt vásárhelyi-makói jelöltje eladott egy házat egy idős asszony feje fölül / Fotó: Google Maps

Leitner Szilárd feljelentést tett rendőrségen

Mint a környezetéből megtudtuk, az asszony özveggyé vált, és ingatlanra lett volna szüksége. Ekkor felkereste Ferenczi Gábort, hogy segítsen neki. Az asszonynak egy bizonyos összeg a rendelkezésére állt, itt különböző forrásokból és számokat hallottam, úgyhogy erre nem szeretnék kitérni

– vezette fel Leitner Szilárd, majd hozzátette: Ferenczi Gábor 2019. november 8-án saját nevére megvásárolta a házat, míg az idős hölgy holtig tartó haszonélvezeti jogot kapott.

2023. május 19-én Ferenczi Gábor értékesítette az ingatlant, annak ellenére, hogy az asszony még élt, tehát a feje fölül adta el azt

– jelentette ki Leitner.

Véleménye szerint felmerül a kérdés, hogy az asszony miért nem tett semmit, amikor feltehetően az ingatlant az ő pénzéből is vásárolták.

A hölgyet 2023. június 5-én a cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezték, ami azt jelentette, hogy nem léphetett fel. A gondnokság alá helyezés az ingatlan eladásának napján, 2023. május 19-én kezdődött meg

– ismertette a független jelölt, aki mindez alapján azt feltételezi, hogy az asszonyt átverték.

Feltenném a kérdést Márki-Zay Péternek és a Tisza Pártnak, hogy ők egy ilyen embert jelölnek? Arról volt szó, hogy utána néznek a jelölteknek, és hogy csak olyat jelölnek, aki nem érintett ilyen jellegű ügyekben. Feltételezem, hogy bűncselekmény történt

– jelentette ki Leitner, aki hétfőn feljelentést tett a makói rendőrségen.

Az országgyűlési képviselőjelölt videójában a lakosokat is megszólította. Mint mondta:

az asszony bizalommal fordult Ferenczi Gáborhoz, és végül pénz és ház nélkül maradt. Ferenczi Gábor most az önök bizalmát kéri. Vajon önök mi nélkül maradnak a végére?

Leitner Szilárd az ügyben egy nyílt levelet küldött a Tisza Párt Facebook-oldalának, melyben azt írta: több, a környezetéből származó visszajelzés szerint a hölgy életében gyakran panaszkodott arra, hogy megtévesztették. Ezért arra kéri a párt vezetését, hogy vizsgálják ki az ügyet, haladéktalanul szüntessék meg a közös munkát Ferenczi Gáborral és egyértelműen határolódjanak el tőle.