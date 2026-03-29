Lebukott a „kamionos király”: tonnaszám csempészte a drogot
Lebukott egy droghálózat feje, akit csak „kamionos királyként” emlegettek.
A 62 éves Guramrit Sidhu bűnösnek vallotta magát egy erőszakos bűnszervezet vezetésében, amely mindössze egyetlen hónap alatt körülbelül 17 millió dollár értékű drogot csempészett az Egyesült Államokból Kanadába.
Sidhu ráadásul nem egyedül dolgozott: a hálózat szoros kapcsolatban állt az egykori olimpikonból lett drogbáróval, Ryan Weddinggel, akinek szervezete mára gyakorlatilag összeomlott. A módszerük egyszerű, de rendkívül hatékony volt. A vádirat szerint pandzsábi sofőröket és fuvarozó cégeket használtak, akik Los Angeles környéki rejtekhelyeken vették át a drogot, majd kamionokkal szállították át a határon Kanadába. Az árut ezután az ország különböző pontjain terítették.
Nyolc drogszállítmányt foglaltak le egy hónap alatt
A számok önmagukért beszélnek: egyetlen hónap alatt nyolc különálló szállítmányt foglaltak le a hatóságok, összesen több mint 523 kilogramm metamfetamint és 347 kilogramm kokaint. A drogbiznisz rendkívül szervezetten működött. A futárok speciális azonosítókat kaptak: telefonszámokat és pénzjegyek sorszámait használták „jelszóként”, hogy biztosan a megfelelő embernek adják át az árut.
A nyomozószervek szerint Sidhu 2020 és 2023 között irányította a hálózatot. A bukás végül 2024 elején jött, amikor letartóztatták, majd később kiadták az Egyesült Államoknak. Most súlyos büntetés vár rá: legalább 20 év börtönre számíthat, de akár élete végéig rács mögött maradhat. Az ítélethirdetés július 9-én várható. A nyomozók szerint ez az ügy csak a jéghegy csúcsa, és nem kizárt, hogy további szereplők is lebuknak a hálózatból. Egy biztos: a „kamionos király” uralma véget ért – írja a Toronto Sun.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!