Lebukott a „kamionos király”: tonnaszám csempészte a drogot

A 62 éves Guramrit Sidhu bűnösnek vallotta magát egy erőszakos bűnszervezet vezetésében, amely mindössze egyetlen hónap alatt körülbelül 17 millió dollár értékű drogot csempészett az Egyesült Államokból Kanadába.

Hatalmas mennyiségbe csempészték át a drogot Kanadába (Fotó: Getty Images – Képünk illusztráció)

Sidhu ráadásul nem egyedül dolgozott: a hálózat szoros kapcsolatban állt az egykori olimpikonból lett drogbáróval, Ryan Weddinggel, akinek szervezete mára gyakorlatilag összeomlott. A módszerük egyszerű, de rendkívül hatékony volt. A vádirat szerint pandzsábi sofőröket és fuvarozó cégeket használtak, akik Los Angeles környéki rejtekhelyeken vették át a drogot, majd kamionokkal szállították át a határon Kanadába. Az árut ezután az ország különböző pontjain terítették.

Nyolc drogszállítmányt foglaltak le egy hónap alatt

A számok önmagukért beszélnek: egyetlen hónap alatt nyolc különálló szállítmányt foglaltak le a hatóságok, összesen több mint 523 kilogramm metamfetamint és 347 kilogramm kokaint. A drogbiznisz rendkívül szervezetten működött. A futárok speciális azonosítókat kaptak: telefonszámokat és pénzjegyek sorszámait használták „jelszóként”, hogy biztosan a megfelelő embernek adják át az árut.

A nyomozószervek szerint Sidhu 2020 és 2023 között irányította a hálózatot. A bukás végül 2024 elején jött, amikor letartóztatták, majd később kiadták az Egyesült Államoknak. Most súlyos büntetés vár rá: legalább 20 év börtönre számíthat, de akár élete végéig rács mögött maradhat. Az ítélethirdetés július 9-én várható. A nyomozók szerint ez az ügy csak a jéghegy csúcsa, és nem kizárt, hogy további szereplők is lebuknak a hálózatból. Egy biztos: a „kamionos király” uralma véget ért – írja a Toronto Sun.